EURO 2020 İngiltere Hırvatistan kazanan tek golle İngilizler oldu!

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. D grubunda iki güçlü ve favori takımlar olan İngiltere ve Hırvatistan ilk maçta karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan maçın ilk dakikalarında Foden'ın şutu direkten döndü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda başa baş giden mücadelde Sterling, 57. dakikada maçın tek golünü atarak İngiltere'ye 3 puanı getirdi.