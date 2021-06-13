Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri EURO 2020 İngiltere Hırvatistan kazanan tek golle İngilizler oldu!
Giriş Tarihi: 13.6.2021 16:00 Son Güncelleme: 13.6.2021 17:58

kazanan tek golle İngilizler oldu!

EURO 2020 İngiltere Hırvatistan kazanan tek golle İngilizler oldu!

D grubu ilk maçında ile zorlu maçta karşı karşı geliyor. 2018 Dünya Kupası yarı finalinde karşı karşıya gelen 2 takım da bu maçtan 3 puanla ayrılmak ve gruptan çıkmak adına avantaj yakalamak istiyor. İngiltere genç ve yetenekli kadrosuyla maçta favori gösteriliyor. Tempolu maçın ilk yarısı sona erdi. Maçın canlı anlatımını haberimizden takip edebilirsiniz.

heyecanı devam ediyor. D grubunda iki güçlü ve favori takımlar olan ve ilk maçta karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan maçın ilk dakikalarında Foden'ın şutu direkten döndü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda başa baş giden mücadelde Sterling, 57. dakikada maçın tek golünü atarak İngiltere'ye 3 puanı getirdi.

MAÇ SONUCU

İngiltere 1-0 Hırvatistan

GOL: 57' Sterling

Hırvatistan karşında İngiltere formasıyla oyuna giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonası tarihinde maça çıkan en genç oyuncu oldu (17 yaş 349 gün).

MAÇTAN DAKİKALAR

6' İngiltere'de Foden'ın şutu direkten döndü.

7' Gole yaklaşan takım Hırvatístan oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Ante Rebic. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.

9' Kalvin Phillips kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.

26' Raheem Sterling şutunu çekiyor ancak isabet yok.

27' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Hırvatístan takımında şutu çeken oyuncu Ivan Perisic.

42' Maçın hakemi, sarı kartını Duje Caleta-Car için kullandı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ!

GOL! 57' Raheem Sterling, İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.

64' İngiltere takımında Philip Foden sarı kart ile cezalandırıldı.

65' Hırvatistan Rebic'le gole yaklaştı. Rebic'in şutu yandan auta çıktı.

66' Hırvatístan takımında sarı kart gören oyuncu Marcelo Brozovic.

74' İngiltere takımı golü bulabilirdi ama Raheem Sterling çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.

90+5 Hırvatístan takımında Mario Pasalic çektiği şutta kaleyi bulamıyor.

MAÇ SONUCU 1-0

11'LER BELLİ OLDU

İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane

Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Modric, Kramaric, Perisic, Rebic

İNGİLTERE'DE SANCHO VE CHİLWELL KADRODAN ÇIKARILDI

İngiltere Milli Takımı'nda Ben Chilwell ve Jadon Sancho, sakatlıkları nedeniyle Hırvatistan maçı kadrosuna alınmadı.

Hırvatistan maçı öncesinde İngiltere tribünlerinde Tottenham'lı bir taraftar Eriksen'e formasıyla destek verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Eski Fenerbahçeli Simon Kjaer’in kahramanlık hikayesi! Christian Eriksen’e adeta hayat verdi…
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Son dakika: Şenol Güneş'ten İtalya maçı sonrası flaş karar! Soyunma odasında neler söyledi?
İşte Türkiye'de altın potansiyeli olan o iller! Heyecanlandıran açıklama: Yeni müjdeler gelebilir
Kanal İstanbul üzerinde kurulacak ilk köprünün detayları belli oldu!
İstanbul-Ankara arası kısalıyor! Türkiye'den yüksek hızlı tren atağı
Son dakika: Beşiktaş ile Sergen Yalçın yola devam ediyor! İşte anlaşmanın detayları...
Survivor'da dokunulmazlığı kim kazandı? Dünkü SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?
Son dakika haberler | Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitimde yeni dönem açıklaması
Dayakçı İsmail Küçükkaya’nın şiddet uyguladığı eski eşi Eda Demirci isyan etti!
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020 İngiltere Hırvatistan kazanan tek golle İngilizler oldu!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA