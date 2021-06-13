EURO 2020 İngiltere Hırvatistan kazanan tek golle İngilizler oldu!

EURO 2020 heyecanı devam ediyor. D grubunda iki güçlü ve favori takımlar olan İngiltere ve Hırvatistan ilk maçta karşı karşıya geldi. Tempolu başlayan maçın ilk dakikalarında Foden'ın şutu direkten döndü ve ilk yarıda gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda başa baş giden mücadelde Sterling, 57. dakikada maçın tek golünü atarak İngiltere'ye 3 puanı getirdi.
MAÇ SONUCU
İngiltere 1-0 Hırvatistan
GOL: 57' Sterling
Hırvatistan karşında İngiltere formasıyla oyuna giren Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonası tarihinde maça çıkan en genç oyuncu oldu (17 yaş 349 gün).
MAÇTAN DAKİKALAR
6' İngiltere'de Foden'ın şutu direkten döndü.
7' Gole yaklaşan takım Hırvatístan oldu. Kaleyi yoklayan oyuncu Ante Rebic. Kaleyi bulan şutu skoru değiştirmeye yetmedi.
9' Kalvin Phillips kaleyi bulan vuruşundan gol çıkartamıyor.
26' Raheem Sterling şutunu çekiyor ancak isabet yok.
27' Şut! Fakat top kaleyi bulmuyor. Hırvatístan takımında şutu çeken oyuncu Ivan Perisic.
42' Maçın hakemi, sarı kartını Duje Caleta-Car için kullandı.
İLK YARI 0-0 SONA ERDİ!
GOL! 57' Raheem Sterling, İngiltere'yi 1-0 öne geçirdi.
64' İngiltere takımında Philip Foden sarı kart ile cezalandırıldı.
65' Hırvatistan Rebic'le gole yaklaştı. Rebic'in şutu yandan auta çıktı.
66' Hırvatístan takımında sarı kart gören oyuncu Marcelo Brozovic.
74' İngiltere takımı golü bulabilirdi ama Raheem Sterling çektiği şutta çerçeveyi bulmadı.
90+5 Hırvatístan takımında Mario Pasalic çektiği şutta kaleyi bulamıyor.
MAÇ SONUCU 1-0
11'LER BELLİ OLDU
İngiltere: Pickford, Walker, Stones, Mings, Trippier, Phillips, Rice, Foden, Mount, Sterling, Kane
Hırvatistan: Livakovic, Vrsaljko, Vida, Caleta-Car, Gvardiol, Brozovic, Kovacic, Modric, Kramaric, Perisic, Rebic
İNGİLTERE'DE SANCHO VE CHİLWELL KADRODAN ÇIKARILDI
İngiltere Milli Takımı'nda Ben Chilwell ve Jadon Sancho, sakatlıkları nedeniyle Hırvatistan maçı kadrosuna alınmadı.
Hırvatistan maçı öncesinde İngiltere tribünlerinde Tottenham'lı bir taraftar Eriksen'e formasıyla destek verdi.