11 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek olan EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası toplamda 11 stadyum ve dolayısıyla şehirde gerçekleşecek. Futbolseverlerin heyecanla beklediği turnuva Türkiye ve İtalya arasında bu akşam gerçekleşecek maç ile başlayacak. Hal böyleyken bugün binlerce kişi "EURO 2020 nerede ve hangi ülkede oynanıyor? EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası hangi statlarda ve ülkede?" sorularına ait yanıtı araştırmaya başladı. İşte turnuvaya ev sahipliği yapacak ülkeler, statlar ve şehirler...
TÜRKİYE'NİN MAÇLARI NE ZAMAN VE NEREDE?
Türkiye, turnuvanın açılış maçında Roma Olimpiyat Stadı'nda İtalya ile karşı karşıya gelecek.
Maç, 11 Haziran Cuma TSİ 22.00'de başlayacak. Gruptaki diğer maç ise Bakü Olimpiyat Stadı'nda Galler ile İsviçre arasında 12 Haziran Cumartesi günü TSİ 16.00'da oynanacak.
Gruptaki diğer maçlar şöyle:
EURO 2020'DE MAÇLAR HANGİ ÜLKELERDE VE KENTLERDE OYNANACAK?
Turnuvada altı grupta maçların oynanacağı kentler şunlar:
A Grubu: Roma (İtalya) ve Bakü (Azerbaycan)
B Grubu: Saint-Petersburg (Rusya) ve Kopenhag (Danimarka)
C Grubu: Amsterdam (Hollanda) ve Bükreş (Romanya)
D Grubu: Londra (İngiltere) ve Glasgow (İskoçya)
E Grubu: Bilbao (İspanya) ve Dublin (İrlanda)
F Grubu: Münih (Almanya) ve Budapeşte (Macaristan)
Açılış maçı, 12 Haziran'da Roma Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak.
Son 16 turu maçlarının oynanacağı kentler Londra, Amsterdam, Bilbao, Budapeşte, Kopengag, Bükreş, Glasgow ve Dublin
Çeyrek final maçlarının oynanacağı kentler ise Saint-Petersburg, Münih, Bakü ve Roma.
7 ve 8 Temmuz'daki yarı final karşılaşmları ile 12 Temmuz'daki final maçı ise Londra'da Wembley Stadyumu'nda oynanacak.