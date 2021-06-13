Bugün EURO 2020'de hangi maçlar var? 13 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü günün maçları!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk 2 gün geride kalırken futbolseverler de bugünün maçları ile ilgili detayları öğrenmek üzere "13 Haziran bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene düzenlenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 maç takvimi merak ediliyor. İşte 13 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü ve "Bugün akşam hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı…
BUGÜN VE YARIN HANGİ MAÇLAR VAR?
Kupada oynanacak müsabakaların tarihleri ve saatleri şöyle...
İngiltere Hırvatistan 13.06.2021 saat 16:00
Avusturya Kuzey Makedonya 13.06.2021 saat 19:00
Hollanda Ukrayna 13.06.2021 saat 22:00
İskoçya Çek Cumhuriyeti 14.06.2021 saat 16:00
Polonya Slovakya 14.06.2021 saat 19:00
İspanya İsveç 14.06.2021 saat 22:00
Macaristan Portekiz 15.06.2021 saat 19:00
Fransa Almanya 15.06.2021 saat 22.00,
Millilerimizin EURO 2020 fikstürü ise şu şekilde;
Türkiye İtalya 11 Haziran 2021 saat 22:00
Türkiye Galler 16 Haziran 2021 saat 19:00
İsviçre Türkiye 20 Haziran 2021 saat 19:00
EURO 2020 GRUPLAR
Turnuvada mücadele edecek 6 grupta yer alan takımlar ve grupları şu şekilde
EURO 2020 A GRUBU
1 İtalya
2 İsviçre
3 Türkiye
4 Galler
EURO 2020 B GRUBU
1 Belçika
2 Danimarka
3 Finlandiya
4 Rusya
EURO 2020 C GRUBU
1 Avusturya
2 Hollanda
3 Kuzey Makedonya
4 Ukrayna
EURO 2020 D GRUBU
1 Hırvatistan
2 Çek Cumhuriyeti
3 İngiltere
4 İskoçya
EURO 2020 E GRUBU
1 Polonya
2 Slovakya
3 İspanya
4 İsveç
EURO 2020 F GRUBU
1 Fransa
2 Almanya
3 Macaristan
4 Portekiz