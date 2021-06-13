Bugün EURO 2020'de hangi maçlar var? 13 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü günün maçları!

EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda ilk 2 gün geride kalırken futbolseverler de bugünün maçları ile ilgili detayları öğrenmek üzere "13 Haziran bugün hangi maçlar var?" sorusuna yanıt araştırmaya başladı. Geçtiğimiz sene düzenlenen ancak koronavirüs salgını nedeniyle 2021 yılına ertelenen EURO 2020 maç takvimi merak ediliyor. İşte 13 Haziran EURO 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası fikstürü ve "Bugün akşam hangi maçlar var?" sorusunun yanıtı…