Karabağ gazilerinden dev destek

EURO 2020'de Galler ve İsviçre ile Bakü'de çok önemli iki maç oynayacak olan A Milli Futbol Takımı'na Karabağ gazilerinden büyük destek var. Tedavi gördükleri hastaneden 1 gün izinalarak Bakü sokaklarında dolaşan 3 gaziHasan, Serhan ve Vügar, Ay-Yıldızlı ekibinyanında olduklarını söylediler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, daha önceki Azerbaycan ziyaretinde okuduğu şiiri hatırlatarak sözlerine başlayan Gazi Hasan Mehdiyev, Karabağ savaşında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine her zaman güç verdiğini belirterek, "Bizler herzaman kardeşiz ve bunu da bütün dünyaya gösterdik.Şimdi Türkiye Milli Takımı burada vekardeşliğimizi maçlarda da göstereceğiz. Türkiyekendi evinde oynayacak. İnşallah 2 maçı dakazanarak hepimizi mutlu edecek. Bizler 1 günlükizinle hastaneden çıktık. Tedavilerimiz devamediyor. Statta olmayı çok isterdik ama gönlümüzsahada olacak" şeklinde konuştu.