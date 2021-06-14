Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol!
Giriş Tarihi: 14.6.2021 17:40 Son Güncelleme: 14.6.2021 18:05

'ten 'ye damga vuran gol!

Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol!

'de günün ilk maçı ve arasında oynanıyor. D Grubu'nda mücadele eden iki ekip, turnuvaya saat 16.00'da başlayan karşılaşmayla başladı. Çekya'nın 'de forma giyen golcüsü , karşılaşmaya damga vuran isim oldu. Takımının ilk golünü kaydeden Schick, ikinci yarının başında orta sahadan attığı enfes golle skoru 2-0'a getirdi.

2020 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçları oynanıyor. , , ve 'nın yer aldığı grupta, İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmiş ve liderliği almıştı.

Grubun ikinci maçı olan İskoçya-Çekya karşılaşması, 'in attığı gollerle 'de güne damgasını vurdu. Çekya formasıyla çıktığı son 11 maçta 7 gol kaydeden Schick, Çekya'nın bu maçta 2 golünü attı.

EURO 2020'YE DAMGA VURAN GOL!

İlk yarının sonlarında forması giyen Schick'in attığı golle devreyi 1-0 önde kapatan Çekya, ikinci yarının hemen başında Patrik Schick'in turnuvaya damga vuran golüyle skoru 2-0 taşıdı.

Orta sahada topla buluşan Patrik Schick, İskoçya kalecisinin önde olduğunu gördüğü anda düzgün bir vuruşla topa vurdu ve yaklaşık 50 metreden ağları buldu.

Schick, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası finallerinin en uzak mesafeli golünü kaydetti.

Çekya'nın ilk golünü de kaydeden Schick, Euro 2004'te Milan Baros'tan sonra Çekya milli takımıyla birden fazla gol kaydeden ilk futbolcu unvanını da elde etti.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 13 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme, duyan şaşkına döndü
Son dakika: Yapılandırmada büyük fırsat: 1100 TL yerine 85 TL...
Türkiye için yeni altın müjdeleri kapıda! İşte potansiyel iller
Emekli temmuz zammı belli oluyor! Emekli, memur, yaşlı, evde bakım maaşı ne kadar olacak?
‘Kardeşlerim’ dizisinin yıldızı Gözde Türker’den samimi açıklamalar! O sahne beni çok zorladı!
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç yıldızına İspanyol devinden kanca! 23 milyon Euro'luk çılgın gelir...
Son dakika! Lucien Favre için son viraja gelindi! Fenerbahçe transfer bombasını patlatmaya hazırlanıyor
Son dakika haberi: Erdoğan Biden görüşmesi bugün! İşte masadaki konular
Son dakika: Christian Eriksen'le ilgili kötü haberi verdi! "Bir daha asla..."
Spiker Buket Aydın tükürdüğünü yaladı! "Asla barışmayacağım" diyen Buket Aydın ile Emir Sarıgül fena yakalandı!
ARKADAŞINA GÖNDER
Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA