Patrik Schick'ten EURO 2020'ye damga vuran gol!

2020 Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nun ilk maçları oynanıyor. İngiltere, Hırvatistan, İskoçya ve Çekya'nın yer aldığı grupta, İngiltere, Hırvatistan'ı 1-0 mağlup etmiş ve liderliği almıştı.
Grubun ikinci maçı olan İskoçya-Çekya karşılaşması, Patrik Schick'in attığı gollerle EURO 2020'de güne damgasını vurdu. Çekya formasıyla çıktığı son 11 maçta 7 gol kaydeden Schick, Çekya'nın bu maçta 2 golünü attı.
EURO 2020'YE DAMGA VURAN GOL!
İlk yarının sonlarında Bayer Leverkusen forması giyen Schick'in attığı golle devreyi 1-0 önde kapatan Çekya, ikinci yarının hemen başında Patrik Schick'in turnuvaya damga vuran golüyle skoru 2-0 taşıdı.
Orta sahada topla buluşan Patrik Schick, İskoçya kalecisinin önde olduğunu gördüğü anda düzgün bir vuruşla topa vurdu ve yaklaşık 50 metreden ağları buldu.
Schick, 1980'den bu yana Avrupa Şampiyonası finallerinin en uzak mesafeli golünü kaydetti.
Çekya'nın ilk golünü de kaydeden Schick, Euro 2004'te Milan Baros'tan sonra Çekya milli takımıyla birden fazla gol kaydeden ilk futbolcu unvanını da elde etti.