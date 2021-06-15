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Giriş Tarihi: 15.6.2021 09:46 Son Güncelleme: 15.6.2021 09:53

, 24 yıl sonra 'le karşı karşıya

AA
A Milli Takım, 24 yıl sonra Galler'le karşı karşıya

, A Grubu ikinci maçında yarın (16 Haziran) ile karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 7. kez Galler'e rakip olacak. Geride kalan 6 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik aldık.

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası () A Grubu ikinci maçında yarın Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de karşılaşacağı 'le 24 yıl sonra tekrar mücadele verecek.

, Galler ile bugüne kadar 6 kez karşı karşıya geldi. Milliler, tamamı resmi olan bu maçlarda 2 galibiyet, 3 yenilgi ve 1 de beraberlik yaşadı.

Ay-yıldızlılar, Galler'le son olarak 20 Ağustos 1997 tarihinde karşılaştı. 1998 Dünya Kupası Elemeleri'nde Ali Sami Yen Stadı'nda oynanan ve tam 10 golün atıldığı maçı milliler 6-4 kazanmıştı.

Dördü Dünya Kupası Elemeleri, 2'si Avrupa Şampiyonası Elemeleri olmak üzere geride kalan 6 maçta 7 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde ise 10 gol gördü.

GERİDE KALAN MAÇLAR

İki ülke A milli futbol takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç
20.08.1997 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 6-4
14.12.1996 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-0
25.03.1981 Ankara Dünya Kupası Elemeleri 0-1
15.10.1980 Cardiff Dünya Kupası Elemeleri 0-4
21.11.1979 İzmir Avrupa Şampiyonası Elemeleri 1-0
29.11.1978 Wrexham Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-1

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

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A Milli Takım, 24 yıl sonra Galler'le karşı karşıya
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