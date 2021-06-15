Hamsik asist yaptı Slovakya 3 puanı aldı

EURO 2020 E Grubu'nda Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in 90 dakika forma giydiği maçta Slovakya, Polonya'yı 2-1 mağlup etmeyi başardı. Saint Petersburg Stadı'ndaki karşılaşmaya Slovakya iyi başladı. Maçın 18. dakikasında Robert Mak, sol kanatta aldığı topla adeta rakiplerini ipe dizdi, vuruşunda direğe takılan meşin yuvarlak, kaleciSzczesny'ye çarparak ağlara gitti. İkinci devrenin hemen başında 46'da Polonya kısa paslarla geldi, Linetty'ninplasesine kaleci Dubravka uzanamadı:1-1. 62'de Polonya'dan Krychowiak ikinci sarı karttan kırmızıyla atıldı. 69'da ise son sözü Milan Skriniar söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, kullanılan köşe vuruşunda Hamsik'in aşırttığıtopu önce kontrol etti, ardından dadüzgün bir şutla skoru belirledi: 2-1.