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Giriş Tarihi: 15.6.2021 16:14 Son Güncelleme: 15.6.2021 16:14

İngiltere'de zorunlu kaleci değişikliği! Henderson'ın yerine Ramsdale

AA
İngiltere'de zorunlu kaleci değişikliği! Henderson'ın yerine Ramsdale

EURO 2020'nin favorileri arasında yer alan İngiltere'de talihsiz bir sakatlık yaşandı. Kalça bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Manchester Unitedlı Henderson'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi. Henderson'ın yerine kadroya dahil edildi.

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2020) mücadele eden 'nda sakatlanan kaleci 'ın yerine kadroya dahil edildi.

İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, kalça bölgesinde yaşadığı sakatlık nedeniyle antrenmanlarda yer alamayan Manchester Unitedlı Henderson'ın kadrodan çıkartıldığı belirtildi.

Aday kadroda yer alan Sheffield Unitedlı kaleci Ramsdale ise kadroya çağrıldı. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri çerçevesinde bir süre karantinaya alınacak 23 yaşındaki file bekçisi, forma verilmesi halinde ilk kez milli takımında görev alacak.

D Grubu'na Hırvatistan'ı 1-0 yenerek başlayan İngiltere, ikinci maçında 18 Haziran Cuma günü İskoçya ile karşılaşacak.

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İngiltere'de zorunlu kaleci değişikliği! Henderson'ın yerine Ramsdale
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