Şenol Güneş Avrupa Şampiyonası'ndaki ikinci maçına çıkacak

GÜNEŞ YÖNETİMİNDE 55. RESMİ MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 54 resmi maç oynadı.

Türkiye, Güneş idaresinde yaptığı 54 resmi maçın 30'unu kazandı, 11'ini yitirdi, 13'ünde ise eşitliği bozamadı. Bu maçlarda 96 gol atan ay-yıldızlı ekip, kalesinde 51 gol gördü.

ŞENOL GÜNEŞ İLE 23 ÖZEL MAÇ

A Milli Takım, Şenol Güneş yönetiminde 23 de özel maç oynadı. Türkiye, Güneş yönetiminde sahaya çıktığı 23 özel maçta 7 galibiyet, 9 beraberlik ve 7 yenilgi aldı.

ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİ MİLLİ MAÇLAR

A Milli Futbol Takımı'nın Şenol Güneş yönetiminde yaptığı maçlar ve sonuçları şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Rakip Sonuç 11.06.2021 Roma EURO 2020 İtalya 0-3 03.06.2021 Paderborn Özel Moldova 2-0 31.05.2021 Antalya Özel Gine 0-0 27.05.2021 Antalya Özel Azerbaycan 2-1 30.03.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Letonya 3-3 27.03.2021 Malaga Dünya Kupası Elemeleri Norveç 3-0 24.03.2021 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Hollanda 4-2 18.11.2020 Budapeşte UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-2 15.11.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi Rusya 3-2 11.11.2020 İstanbul Özel Hırvatistan 3-3 14.10.2020 İstanbul UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 2-2 11.10.2020 Moskova UEFA Uluslar Ligi Rusya 1-1 07.10.2020 Köln Özel Almanya 3-3 06.09.2020 Belgrad UEFA Uluslar Ligi Sırbistan 0-0 03.09.2020 Sivas UEFA Uluslar Ligi Macaristan 0-1 17.11.2019 Andorra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 2-0 14.11.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 0-0 14.10.2019 Paris Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 1-1 11.10.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 1-0 10.19.2019 Kişinev Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 07.09.2019 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Andorra 1-0 11.06.2019 Reykjavik Avrupa Şampiyonası Elemeleri İzlanda 1-2 08.06.2019 Konya Avrupa Şampiyonası Elemeleri Fransa 2-0 02.06.2019 Antalya Özel Özbekistan 2-0 30.05.2019 Antalya Özel Yunanistan 2-1 25.03.2019 Eskişehir Avrupa Şampiyonası Elemeleri Moldova 4-0 22.03.2019 İşkodra Avrupa Şampiyonası Elemeleri Arnavutluk 2-0 18.02.2004 Adana Özel Danimarka 0-1 19.11.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 2-2 15.11.2003 Riga Avrupa Şampiyonası Elemeleri Letonya 0-1 11.10.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-0 09.09.2003 Dublin Özel İrlanda Cumhuriyeti 2-2 06.09.2003 Vaduz Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 3-0 20.08.2003 Ankara Özel Moldova 2-0 28.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Kolombiya 2-1 26.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Fransa 2-3 23.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası Brezilya 2-2 21.06.2003 Paris FIFA Konfederasyon Kupası Kamerun 0-1 19.06.2003 St.Etienne FIFA Konfederasyon Kupası ABD 2-1 11.06.2003 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kuzey Makedonya 3-2 07.06.2003 Bratislava Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 1-0 30.04.2003 Teplice Özel Çekya 0-4 02.04.2003 Sunderland Avrupa Şampiyonası Elemeleri İngiltere 0-2 12.02.2003 İzmir Özel Ukrayna 0-0 20.11.2002 Pescara Özel İtalya 1-1 16.10.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Liechtenstein 5-0 12.10.2002 Üsküp Avrupa Şampiyonası Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1 07.09.2002 İstanbul Avrupa Şampiyonası Elemeleri Slovakya 3-0 21.08.2002 Trabzon Özel Gürcistan 3-0 29.06.2002 Daegu Dünya Kupası Finalleri Güney Kore 3-2 26.06.2002 Saitama Dünya Kupası Finalleri Brezilya 0-1 22.06.2002 Osaka Dünya Kupası Finalleri Senegal 1-0 18.06.2002 Miyagi Dünya Kupası Finalleri Japonya 1-0 13.06.2002 Seul Dünya Kupası Finalleri Çin 3-0 09.06.2002 Incheon Dünya Kupası Finalleri Kosta Rika 1-1 03.06.2002 Ulsan Dünya Kupası Finalleri Brezilya 1-2 23.05.2002 Hong Kong Özel Güney Afrika 0-2 17.04.2002 Kerkrade Özel Şili 2-0 26.03.2002 Bochum Özel Güney Kore 0-0 12.02.2002 Breda Özel Ekvador 0-1 14.11.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 5-0 10.11.2001 Viyana Dünya Kupası Elemeleri Avusturya 1-0 06.10.2001 Kişinev Dünya Kupası Elemeleri Moldova 3-0 05.09.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-2 01.09.2001 Bratislava Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-0 15.08.2001 Oslo Özel Norveç 1-1 06.06.2001 Bursa Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya 3-3 02.06.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 3-0 25.04.2001 Gaziantep Özel Arnavutluk 0-2 28.03.2001 Üsküp Dünya Kupası Elemeleri Kuzey Makedonya 2-1 24.03.2001 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Slovakya 1-1 28.02.2001 Amsterdam Özel Hollanda 0-0 15.11.2000 İstanbul Özel Fransa 0-4 11.10.2000 Bakü Dünya Kupası Elemeleri Azerbaycan 1-0 07.10.2000 Göteborg Dünya Kupası Elemeleri İsveç 1-1 02.09.2000 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri Moldova 2-0 16.08.2000 Saraybosna Özel Bosna Hersek 0-2

Not: Skorlarda ilk takım Türkiye olarak alınmıştır.