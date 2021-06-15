Son dakika: UEFA Arnautovic için harekete geçti! Makedonlara ırkçılık yapmıştı...

Marko Arnautovic, Instagram hesabından özür mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı: "Dünkü maçta bazı hararetli anlar yaşandı. Bu nedenle Makedon ve Arnavut arkadaşlarımdan özür diliyorum."

Yaşanan bu olayların ardından UEFA harekete geçti. İngiliz basınından Mirror'un haberine göre UEFA, Arnautovic hakkında soruşturma başlattı.

Marko Arnautovic, Makedon futbolculara bağırarak küfürler etmişti. Kariyeri boyunca ırkçılıkla mücadele eden Alaba da takım arkadaşını susturmaya çalışmıştı. AP'den Robert Ghement o anları fotoğrafladı. Alaba'nın Arnautovic'e susması için temasta bulunduğu görülüyor.