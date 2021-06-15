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Giriş Tarihi: 15.6.2021 13:57

Son dakika: Arnautovic için harekete geçti! Makedonlara ırkçılık yapmıştı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: UEFA Arnautovic için harekete geçti! Makedonlara ırkçılık yapmıştı...

Son dakika... EURO 2020 C Grubu'nda ile karşı karşıya gelmiş ve Avusturya rakibini 3-1 yenerek turnuvaya iyi başlamıştı. Ancak maça damga vuran olay Avusturya'nın üçüncü golünü atan 'in Makedon futbolculara yönelik yaptığı ırkçı hakaretlerdi. Deneyimli oyuncu ırkçılık yapmadığını açıklasa da 'nın soruşturmasından kurtulamadı. İngiliz basınında yer alan habere göre Arnautovic için UEFA harekete geçti.

Son dakika... EURO 2020 C Grubu mücadelesinde ile 'nın kozlarını paylaştığı müsabakada ırkçılık olayı yaşandığı iddia edildi.

Avusturya'nın 3-1 kazandığı mücadelede takımının üçüncü golünü atan Arnautovic'in rakip futbolculara bir şeyler dediği görüldü. Deneyimli futbolcunun, Makedon oyunculara ırkçı hakaretlerde bulunduğu ifade edilirken, Arnautovic konuyla ilgili açıklama yaptı.

, Instagram hesabından özür mesajı yayınladı ve şu ifadeleri kullandı: "Dünkü maçta bazı hararetli anlar yaşandı. Bu nedenle Makedon ve Arnavut arkadaşlarımdan özür diliyorum."

Yaşanan bu olayların ardından harekete geçti. İngiliz basınından Mirror'un haberine göre UEFA, Arnautovic hakkında soruşturma başlattı.

Marko Arnautovic, Makedon futbolculara bağırarak küfürler etmişti. Kariyeri boyunca ırkçılıkla mücadele eden Alaba da takım arkadaşını susturmaya çalışmıştı. AP'den o anları fotoğrafladı. Alaba'nın Arnautovic'e susması için temasta bulunduğu görülüyor.

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Son dakika: UEFA Arnautovic için harekete geçti! Makedonlara ırkçılık yapmıştı...
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