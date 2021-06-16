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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Bütün gücümüzü ortaya koyacağız

Bütün gücümüzü ortaya koyacağız

"İlk maçtan moral bozukluğu normal. Ama hayat devam ediyor. Umut, güven ve mutluluk vermek için galibiyete ihtiyacımız var. Kendimize inanıyoruz" "Galler de İsviçre de bizim için final. Rakibimizi tanıyoruz, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Alacağımız 6 ya da 4 puan güzel olur" "Ozan mı oynar, Merih mi bakacağız. Takımda olan olmayan herkese inanıyorum. Oynayanın görevini iyi yapması, oynamayanın da hazır olması gerekiyor"

Direktörü , Galler maçı öncesi basının karşısına geçti. Hayli moralsiz olduğu gözlenen tecrübeli hoca, "İtalya karşısında oynadığımız oyun ve aldığımız sonuç olumsuzdu. Ona bağlı bir moral bozukluğu olması normal. Ama hayat da devam ediyor. Üzülmek değil, iş yapmak zorundayız. Sorunları konuşmak yerine çözümler bulacağız. Geleceği planlayacağız" dedi. Kalan iki maçta hâlâ gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Galler karşısında bunu başaracağız. Umut, güven ve mutluluk vermek için galibiyete ihtiyacımız var. Kendimize inancımız ve güvenimiz tam" diye konuştu. Grup maçlarına çok hızlı başlayıp, düşüş gösteren, yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alan takımlar olduğunu hatırlatan Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalya ne kadar üstünse biz de o kadar kötü ve üstünlüğü kabul eden bir takımdık. Kafa kafaya oynayıp 1-0 da kaybedebilirdik. İki maçta alacağımız 6 ya da 4 puan güzel olabilir."

HEPSİ SAĞLIKLI VE HAZIR
Galler'in 2016'da yarı final oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, "Savunma anlayışı önde bir takım. İkimizin de kazanmaya ihtiyacı var" derken, yapılan kadro eleştirileri için şunları söyledi: " mı oynar Merih mi oynar göreceğiz. Aynı kadro ile de çıkabilirim. Olan olmayan herkese inanıyorum. Oynayanın görevini iyi yapması, oynamayanın da hazır olması gerekiyor. Değişiklik olsa bile az olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sadece Galler değil İsviçre maçının da kendileri için final olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, "Rakibimizi tanıyoruz, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Herhangi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Hepsi sağlıklı. Düşünce olarak da hazırlar. Galler takımının oyun anlayışına saygı duyup, onlardan daha iyi olduğumuzu göstererek sonuç almaya çalışacağız" diye konuştu.

AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜRLER
Şenol Güneş ve , açıklamalarına ilk andan itibaren kendilerini evde gibi hissettiren Bakü halkına teşekkür ederek başladı. İtalya'daki deplasman havasını, Bakü'de taraftar desteğiyle Galler'e yaşatacaklarını söylediler.

GALLER DEFANSI İÇİN ÖZEL HAZIRLIK YAPTIK
BASIN toplantısında Güneş'e eşlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz şunları söyledi: "Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Moralimiz çok bozuktu ama hocamız bizi ayakta tuttu. Hataların farkındayız. Öncelikli hedefimiz Galler. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Beklenen Türkiye'yi göstereceğimize inanıyorum. Şimdiden yarı final ya da çeyrek finali konuşmak erken ama Galler'i yeneceğimizi söyleyebilirim. Bizi çıkaracak formül 6 puan. Onu almak için formüller de hocamızda. Galler 3'lü ya da 4'lü defans oynuyor. İkisi için de hazırlıklarımızı yaptık."

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