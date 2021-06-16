"İlk maçtan moral bozukluğu normal. Ama hayat devam ediyor. Umut, güven ve mutluluk vermek için galibiyete ihtiyacımız var. Kendimize inanıyoruz" "Galler de İsviçre de bizim için final. Rakibimizi tanıyoruz, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Alacağımız 6 ya da 4 puan güzel olur" "Ozan mı oynar, Merih mi bakacağız. Takımda olan olmayan herkese inanıyorum. Oynayanın görevini iyi yapması, oynamayanın da hazır olması gerekiyor"
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Galler maçı öncesi basının karşısına geçti. Hayli moralsiz olduğu gözlenen tecrübeli hoca, "İtalya karşısında oynadığımız oyunve aldığımız sonuç olumsuzdu.Ona bağlı bir moralbozukluğu olmasınormal. Amahayat da devam ediyor. Üzülmekdeğil, iş yapmak zorundayız. Sorunlarıkonuşmak yerine çözümler bulacağız.Geleceği planlayacağız" dedi. Kalan iki maçta hâlâ gruptan çıkma şanslarının devam ettiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, "Galler karşısında bunu başaracağız. Umut, güven ve mutluluk vermekiçin galibiyete ihtiyacımız var.Kendimize inancımız ve güvenimiz tam" diye konuştu. Grup maçlarına çok hızlı başlayıp, düşüş gösteren, yavaş başlayıp ileride iyi sonuçlar alan takımlar olduğunu hatırlatan Güneş sözlerini şöyle sürdürdü: "İtalya ne kadar üstünse biz de o kadar kötü ve üstünlüğü kabul eden bir takımdık. Kafa kafaya oynayıp1-0 da kaybedebilirdik. İki maçta alacağımız6 ya da 4 puan güzel olabilir."
HEPSİ SAĞLIKLI VE HAZIR
Galler'in 2016'da yarı final oynayan bir takım olduğunu hatırlatan Şenol Güneş, "Savunma anlayışı önde bir takım.İkimizin de kazanmaya ihtiyacıvar" derken, yapılan kadro eleştirileri için şunları söyledi: "Ozan Kabak mı oynar Merih mi oynar göreceğiz. Aynı kadro ile de çıkabilirim. Olan olmayan herkese inanıyorum. Oynayanıngörevini iyi yapması,oynamayanın da hazır olması gerekiyor. Değişiklik olsa bile az olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Sadece Galler değil İsviçre maçının da kendileri için final olduğuna vurgu yapan tecrübeli hoca, "Rakibimizi tanıyoruz, kazanmak için bütün gücümüzü ortaya koyacağız. Herhangi bir sakatlığı olan oyuncumuz yok. Hepsi sağlıklı.Düşünce olarak da hazırlar. Galler takımınınoyun anlayışına saygı duyup, onlardandaha iyi olduğumuzu göstererek sonuçalmaya çalışacağız" diye konuştu.
AZERBAYCAN'A TEŞEKKÜRLER
Şenol Güneş ve Burak Yılmaz, açıklamalarına ilk andan itibaren kendilerini evde gibi hissettiren Bakü halkına teşekkür ederek başladı. İtalya'daki deplasman havasını, Bakü'de taraftar desteğiyle Galler'e yaşatacaklarını söylediler.
GALLER DEFANSI İÇİNÖZEL HAZIRLIK YAPTIK
BASIN toplantısında Güneş'e eşlik eden takım kaptanı Burak Yılmaz şunları söyledi: "Bize yakışmayan bir başlangıç yaptık. Moralimiz çok bozuktu ama hocamız bizi ayakta tuttu. Hataların farkındayız. Öncelikli hedefimiz Galler. Kazanmaktanbaşka çaremiz yok. Beklenen Türkiye'yigöstereceğimize inanıyorum. Şimdiden yarı final ya da çeyrek finali konuşmak erken ama Galler'i yeneceğimizi söyleyebilirim. Bizi çıkaracak formül 6 puan. Onu almak için formüller de hocamızda. Galler 3'lü ya da 4'lü defans oynuyor. İkisi için de hazırlıklarımızı yaptık."