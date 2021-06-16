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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Devlerin dansında kazanan Fransa

Devlerin dansında kazanan Fransa

F Grubu’ndaki büyük mücadelede , Hummels’in kendi kalesine attığı golle Almanya’yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı

Avrupa Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden olan Fransa ve Almanya'nın düellosunda kazanan 1-0'lık skorla oldu. Münih'te oynanan karşılaşmanın büyük çoğunluğunda Fransa üstünlüğü vardı. Mücadelenin 20. dakikasında Pogba, sol kanattaki Hernandez'e şık bir pas verdi. Hernandez'in sert ortasına hamle yapan Hummels ise topu kendi kalesine gönderdi. Ardından Fransa'nın ve ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca dev mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Fransa oldu. Maçın oyuncusu ise 13 ikili mücadele, 12 sahipsiz top ve 4 hava topu kazanıp 4 de faule maruz kalan Paul Pogba seçildi.

BİR GÖRÜŞ
BÜLENT TİMURLENK
İspanya'nın üçlemesini yapabilir
Fransa, Almanya ve Portekiz… 2006'dan beri iki büyük kupadaki 12 finalin 10'unda bu takımlar vardı. Üçü bir araya gelince de grubun adı ölüm grubu oluyor elbette. Dün akşam kulüpler düzeyinde Avrupa futbolunda hepsi star olan 22 adamın ya da son 2 Dünya Kupası sahibi iki ülkenin adlarına ve kalitelerine yakışan futbolunu izledik. Bu seviyede bazen tabela bir anlık hata belirler bazen de jeneriklik bir gol… Dünya şampiyonu Fransa artı Benzema'lı kadro, İspanya'nın yaptığı üçlemeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Münih'te kaybeden Almanya, ikinci maçında Ronaldo'lu Portekiz'e karşı kaybederse turnuvaya erken veda eden ilk büyük olur.

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Devlerin dansında kazanan Fransa
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