Devlerin dansında kazanan Fransa

F Grubu’ndaki büyük mücadelede Horozlar, Hummels’in kendi kalesine attığı golle Almanya’yı 1-0 mağlup ederek turnuvaya 3 puanla başladı
Avrupa Şampiyonası'nın en büyük favorilerinden olan Fransa ve Almanya'nın düellosunda kazanan 1-0'lık skorla Horozlar oldu. Münih'te oynanan karşılaşmanın büyük çoğunluğunda Fransa üstünlüğü vardı. Mücadelenin 20. dakikasındaPogba, sol kanattaki Hernandez'eşık bir pas verdi. Hernandez'insert ortasına hamle yapanHummels ise topu kendi kalesinegönderdi. Ardından Fransa'nın Mbappe ve Benzema ile bulduğu goller, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Karşılaşmada başka gol sesi çıkmayınca dev mücadeleden 3 puanla ayrılan taraf Fransa oldu. Maçın oyuncusu ise 13 ikili mücadele,12 sahipsiz top ve 4 havatopu kazanıp 4 de faule maruzkalan Paul Pogba seçildi.
BİR GÖRÜŞ BÜLENT TİMURLENK
İspanya'nın üçlemesini yapabilir Fransa, Almanya ve Portekiz… 2006'dan beri iki büyük kupadaki 12 finalin 10'unda bu takımlar vardı. Üçü bir araya gelince de grubun adı ölüm grubu oluyor elbette. Dün akşam kulüpler düzeyinde Avrupa futbolunda hepsi star olan 22 adamın ya da son 2 Dünya Kupası sahibi iki ülkenin adlarına ve kalitelerine yakışan futbolunu izledik. Bu seviyede bazen tabelayıbir anlık hata belirler bazen dejeneriklik bir gol… Dünya şampiyonu Fransa artı Benzema'lı kadro, İspanya'nın yaptığı üçlemeyi yapabilecek kapasiteye sahip. Münih'te kaybeden Almanya, ikinci maçında Ronaldo'lu Portekiz'e karşı kaybederse turnuvaya erken veda eden ilk büyük olur.