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Giriş Tarihi: 16.6.2021 15:39 Son Güncelleme: 16.6.2021 15:42

Makedonyalı oyunculara ırkçı söylemde bulunan Arnautovic'e ceza!

İHA
Makedonyalı oyunculara ırkçı söylemde bulunan Arnautovic'e ceza!

UEFA Disiplin Komitesi, 'nın ile oynadığı Avrupa Şampiyonası müsabakasında ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullanıldığını belirterek, Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi.

Milli Takımı futbolcusu 'e, Avrupa Şampiyonası'ndaki müsabakasında rakip futbolcu ve taraftarlara yönelik ırkçı söylemlerde bulunduğu gerekçesiyle maçın ardından UEFA tarafından soruşturulma başlatmıştı.

Konu ile alakalı açıklamalarda bulunan Arnautovic, "Ben ırkçı değilim. Makedon ve Arnavut insanlardan özür dilerim" ifadelerini kullanmıştı. UEFA Disiplin Komitesi, bugün yaptığı açıklamada ırkçı hakaretler ettiği ve semboller kullandığını belirterek Marko Arnautovic'e 1 maç men cezası verdi. 32 yaşındaki futbolcu Avusturya'nın Hollanda ile oynayacağı maçta forma giyemeyecek.

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Makedonyalı oyunculara ırkçı söylemde bulunan Arnautovic'e ceza!
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