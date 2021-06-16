Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Milli takımın 2 rakibi karşı karşıya! İtalya - İsviçre (CANLI)
Giriş Tarihi: 16.6.2021 21:58

Milli takımın 2 rakibi karşı karşıya! İtalya - İsviçre (CANLI)

Milli takımın 2 rakibi karşı karşıya! İtalya - İsviçre CANLI

ikinci maçında ilk maçta 'ı 3-0 yenen İtalya, 'nda İsviçre'yi konuk ediyor. Karşılaşmayı Rus hakem yönetiyor. İtalya - İsviçre maçının canlı anlatımını haberimizden takip edebilsiniz...

ikinci maçında milli takımın iki rakibi İtalya ile İsviçre 'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Rus hakem yönetiyor.

İlk maçta 'ı 3-0 mağlup eden İtalya, İsviçre engelini de aşıp rahat bir konuma gelmek istiyor. Grubun ilk maçında ile 1-1 berabere kalan İsviçre ise kazanıp gruptan çıkmanın hesaplarını yapmak istiyor.

İTALYA - İSVİÇRE | CANLI ANLATIM

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne

İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, , , Shaqiri, Embolo, Seferovic

EN ÇOK OKUNANLAR

Seda Sayan'dan Mehmet Ali Erbil'e şoke eden cevap: Masum kıza tecavüz ettiğinde sessiz kaldığım için geçmişimin kirli olduğu doğru
Survivor’da eleme adayı kim oldu? Dün gece Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İletişim ödülünü kazanan...
Son dakika: Dünya yine Cristiano Ronaldo'yu konuşuyor! İşte müthiş başarısının sırrı
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Emeklilik ve borçlarla ilgili son dakika: Ekim'de emekli olma fırsatı
Son dakika | Asrın projesinde gurur: Kanal İstanbul başlıyor!
Son dakika: Deprem uzmanı 'Bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem zamanı yaklaştı...
Son dakika: Fenerbahçe'nin genç oyuncusuna Atletico Madrid talip oldu! 23 milyon Euro...
Son dakika: Meteoroloji’den 14 kent için sarı kodlu uyarı! Kuvvetli sağanak geliyor...
Son dakika: Senenin ilk transfer bombası Beşiktaş'tan! Sergen Yalçın imza atacak mı?
ARKADAŞINA GÖNDER
Milli takımın 2 rakibi karşı karşıya! İtalya - İsviçre (CANLI)
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA