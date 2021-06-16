Milli takımın 2 rakibi karşı karşıya! İtalya - İsviçre (CANLI)

EURO 2020 A Grubu ikinci maçında milli takımın iki rakibi İtalya ile İsviçre Roma Olimpiyat Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı Rus hakem Sergei Karasev yönetiyor.

İlk maçta A Milli Takım'ı 3-0 mağlup eden İtalya, İsviçre engelini de aşıp rahat bir konuma gelmek istiyor. Grubun ilk maçında Galler ile 1-1 berabere kalan İsviçre ise kazanıp gruptan çıkmanın hesaplarını yapmak istiyor.

İTALYA - İSVİÇRE | CANLI ANLATIM

İTALYA: Donnarumma, Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola, Barella, Jorginho, Locatelli, Berardi, Immobile, Insigne

İSVİÇRE: Sommer, Elvedi, Schar, Akanji, Mbabu, Freuler, Xhaka, Rodriguez, Shaqiri, Embolo, Seferovic