Süpermen sahnede!

İlk gol 84’te Raphael’den geldi. Ronaldo 87’de penaltıdan ağları sarsarken 90+2’de de müthiş bir organizasyonla fişi çeken golü attı
EURO 2016'nın şampiyonu Portekiz, EURO 2020 finallerine de süper başladı. F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Kaleci Gulacsi ilk yarıda rakip oyunculara geçit vermezken, 84. dakikaya kadar direndi. 84'te sağkanattan Rafa Silva'nınverdiği pasta RaphaelGuerreiro şutunu çekti,rakibe çarpan top ağlarlabuluştu. 87'de ise hakem Cüneyt Çakır penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo da fileleri havalandırdı ve Platini'yi geride bırakarak 10 golle Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok ağları sarsan isim oldu. Ardından90+2'de bir kez daha sahneye çıktı veverkaçlarla ceza sahasına girip, kaleciyide çalımlayarak fişi çekti: 3-0.
CÜNEYT ÇAKIR TARİHE GEÇTİ BÜYÜK heyecana sahne olan Macaristan-Portekiz maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Bu mücadeleyle birlikte 44 yaşındaki Çakır, 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan 4 hakemden biri oldu. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yaparken, verdiği kararlar ise futbol kamuoyunda tebrik aldı.
BİR GÖRÜŞ LEVENT TÜZEMEN
Gözlerin pasını sildi Portekiz müthiş baskılı oynadığı ve büyük üstünlükle topa hükmettiği maçta 30 metre içinde 'Kompakt' savunma yapan Macar kilidini tam 84 dakika aşamadı. Oysa Liverpool'daoynayan Jota, ilk 45'te eğer egoistdavranmayıp net iki pozisyondabomboş durumdaki Ronaldoile Fernandes'e pas verseydiPortekiz kilidi erken açacaktı. Her futbolcu milli takıma uymayabilir. Jota'nın oyundan çıkmasından sonra takım birlikteliğini yakalayan Portekiz, uzatma dahil son 10 dakikaya 3 gol sığdırdı. Maçın en güzel yönü iki gole imza koyan Ronaldo, katıldığıAvrupa'daki 5. turnuvasındagol atma rekorunu kırdı. Tribünlerin dolu olması gözlerimizin pasını sildi. Futbol seyircisiz olunca keyif vermiyor. Sert oyunda Cüneyt Çakır ve ekibi başarılı bir yönetim sergiledi.
61 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE İZLEDİ
MACARİSTAN ile Portekiz arasındaki mücadele uzun zaman sonra bir ilke de sahne oldu. Puskas Arena'daki karşılaşma, yaklaşık 61 bin taraftar önünde oynandı. Stadyum tamamen dolarken, futbolseverler renkli görüntülere sahne oldu. Maske ve sosyal mesafe olmaksızın, maçın zevki doyasıya yaşandı.
ERİKSEN'DEN MESAJ: İYİ HİSSEDİYORUM FİNLANDIYA maçının 43. dakikasında bir anda yere yığılan ve kalp masajıyla hayata dönen Danimarkalı Christian Eriksen'den mesaj var. Kişisel hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerinden yollamış olduğunuz harika mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bulunduğumşartlar altında iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum.Önümüzdeki maçlardaarkadaşlarım için tezahürat yapacağım" diyerek iyi olduğunu açıkladı.
WEMBLEY'DE SEYİRCİ SAYISI ARTIRILACAK ŞAMPİYONADA salgından dolayı stat kapasitesi yüzde 25 olarak belirlenen Wembley Stadı'nda gruplardan sonra artırıma gidilecek. UEFA, taraftarınyoğun ilgisinden dolayı yarı finalve final maçında tribündeki taraftarsayısını 40 bine yükseltmeyi hedefliyor. En son İngiltere-Hırvatistan karşılaşmasına ev sahipliği yapan statta 23 bin kişiye yakın futbolsever vardı.