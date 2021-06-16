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Giriş Tarihi: 16.6.2021

Süpermen sahnede!

Süpermen sahnede!

İlk gol 84’te Raphael’den geldi. Ronaldo 87’de penaltıdan ağları sarsarken 90+2’de de müthiş bir organizasyonla fişi çeken golü attı

EURO 2016'nın şampiyonu Portekiz, finallerine de süper başladı. F Grubu'nun ilk maçında Portekiz, Macaristan'ı 3-0 mağlup etti. Kaleci Gulacsi ilk yarıda rakip oyunculara geçit vermezken, 84. dakikaya kadar direndi. 84'te sağ kanattan Rafa Silva'nın verdiği pasta Raphael Guerreiro şutunu çekti, rakibe çarpan top ağlarla buluştu. 87'de ise hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen da fileleri havalandırdı ve Platini'yi geride bırakarak 10 golle Avrupa Şampiyonası tarihinde en çok ağları sarsan isim oldu. Ardından 90+2'de bir kez daha sahneye çıktı ve verkaçlarla ceza sahasına girip, kaleciyi de çalımlayarak fişi çekti: 3-0.

CÜNEYT ÇAKIR TARİHE GEÇTİ
BÜYÜK heyecana sahne olan Macaristan-Portekiz maçını Türk hakem Cüneyt Çakır yönetti. Bu mücadeleyle birlikte 44 yaşındaki Çakır, 3 farklı Avrupa Şampiyonası'nda düdük çalan 4 hakemden biri oldu. Tecrübeli hakemin yardımcılıklarını ve yaparken, verdiği kararlar ise futbol kamuoyunda tebrik aldı.

BİR GÖRÜŞ
LEVENT TÜZEMEN
Gözlerin pasını sildi
Portekiz müthiş baskılı oynadığı ve büyük üstünlükle topa hükmettiği maçta 30 metre içinde 'Kompakt' savunma yapan Macar kilidini tam 84 dakika aşamadı. Oysa Liverpool'da oynayan Jota, ilk 45'te eğer egoist davranmayıp net iki pozisyonda bomboş durumdaki Ronaldo ile Fernandes'e pas verseydi Portekiz kilidi erken açacaktı. Her futbolcu milli takıma uymayabilir. Jota'nın oyundan çıkmasından sonra takım birlikteliğini yakalayan Portekiz, uzatma dahil son 10 dakikaya 3 gol sığdırdı. Maçın en güzel yönü iki gole imza koyan Ronaldo, katıldığı Avrupa'daki 5. turnuvasında gol atma rekorunu kırdı. Tribünlerin dolu olması gözlerimizin pasını sildi. Futbol seyircisiz olunca keyif vermiyor. Sert oyunda Cüneyt Çakır ve ekibi başarılı bir yönetim sergiledi.

61 BİN TARAFTAR TRİBÜNDE İZLEDİ
MACARİSTAN ile Portekiz arasındaki mücadele uzun zaman sonra bir ilke de sahne oldu. Puskas Arena'daki karşılaşma, yaklaşık 61 bin taraftar önünde oynandı. Stadyum tamamen dolarken, futbolseverler renkli görüntülere sahne oldu. Maske ve sosyal mesafe olmaksızın, maçın zevki doyasıya yaşandı.

ERİKSEN'DEN MESAJ: İYİ HİSSEDİYORUM
FİNLANDIYA maçının 43. dakikasında bir anda yere yığılan ve kalp masajıyla hayata dönen Danimarkalı Christian Eriksen'den mesaj var. Kişisel hesabından paylaşım yapan 29 yaşındaki futbolcu, "Dünyanın her yerinden yollamış olduğunuz harika mesajlarınız için çok teşekkür ederim. Bulunduğum şartlar altında iyiyim. Kendimi iyi hissediyorum. Önümüzdeki maçlarda arkadaşlarım için tezahürat yapacağım" diyerek iyi olduğunu açıkladı.

WEMBLEY'DE SEYİRCİ SAYISI ARTIRILACAK
ŞAMPİYONADA salgından dolayı stat kapasitesi yüzde 25 olarak belirlenen Wembley Stadı'nda gruplardan sonra artırıma gidilecek. UEFA, taraftarın yoğun ilgisinden dolayı yarı final ve final maçında tribündeki taraftar sayısını 40 bine yükseltmeyi hedefliyor. En son İngiltere-Hırvatistan karşılaşmasına ev sahipliği yapan statta 23 bin kişiye yakın futbolsever vardı.

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