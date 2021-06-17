Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Birlikte çok güzeliz
Giriş Tarihi: 17.6.2021

Birlikte çok güzeliz

MEHMET ÖZCAN
Birlikte çok güzeliz

İstanbul’dan Azerbaycan’a akın vardı. Bakü’de oteller ve restoranlar doldu taştı. Şehrin sokakları Türk bayraklarıyla süslendi. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız hep birlikte büyük bir coşkuyla okundu

İtalya Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı siyasi politika yüzünden 'da az sayıda taraftarımız tribündeydi. Kardeş ülke Azerbaycan'da ise tablo değişti. 32 bin biletli seyirciye izin verilen Galler maçında 30 bine yakın taraftarımız vardı. Galli seyircilerin sayısı ise 100'ü geçmedi. Günde 5 seferle İstanbul'dan Bakü'ye akın etmeye başlayan Türk taraftarlara tribünlerde Azeri vatandaşlarımız eşlik etti.

2 BİN KİLOMETRE KAT EDİP MAÇA GELDİLER
İstiklal Marşımız hep birlikte coşkuyla okundu. Stat hoparlöründen Galler 11'i anons edildiğinde tribünlerden ıslık sesleri yükseldi. Şehir merkezinde oteller ve restoranlar doldu taştı, Türk bayraklarıyla Bakü sokakları süslendi. taraftarları da 2 bin kilometreyi kara yoluyla kat ederek Bakü Olimpiyat Stadı'nda yerlerini aldı.

OPERASYON DA İŞE YARAMADI
Teknik Direktörü , 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından Galler maçında iki değişikliğe gitti. Deneyimli hoca, Merih Demiral'ı kulübeye çekip, Çağlar'ın yanında 'a forma verdi. yerine de Cengiz Ünder ilk 11'de sahaya çıktı. Güneş, ilk yarıda gelen Galler golünün ardından ise ikinci devrede Ozan Tufan'ı oyundan alıp Yusuf Yazıcı'yı sahaya sürdü. Merih de Okay Yokuşlu'nun yerine takıma dahil oldu. Merih'in girişiyle birlikte Kaan Ayhan ön liberoya geçti. Ancak bu operasyon da işe yaramadı.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020’de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali…
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Son dakika: Kahreden 180 dakika! EURO 2020'de büyük hayal kırıklığı...
Son dakika: Erman Toroğlu'ndan Şenol Güneş'e sert sözler! "Sahada takım yok..."
Seda Sayan ve Mehmet Ali Erbil arasındaki buzlar eridi!
Ümit konağa geliyor! Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümünde yine heyecan dorukta!
Son dakika: Deprem uzmanı 'Bu faya dikkat' diyerek uyardı: Deprem zamanı yaklaştı...
Şenol Güneş 'Keşke' diyerek açıkladı: '2 maçta 0 puan almak hiç iyi değil...'
ARKADAŞINA GÖNDER
Birlikte çok güzeliz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA