Birlikte çok güzeliz

İstanbul’dan Azerbaycan’a akın vardı. Bakü’de oteller ve restoranlar doldu taştı. Şehrin sokakları Türk bayraklarıyla süslendi. Karşılaşma öncesi İstiklal Marşımız hep birlikte büyük bir coşkuyla okundu
İtalya Hükümeti'nin Türkiye'ye uyguladığı siyasi politika yüzünden Roma'da az sayıda taraftarımız tribündeydi. Kardeş ülke Azerbaycan'da ise tablo değişti. 32 bin biletli seyirciye izin verilen Galler maçında 30 bine yakın taraftarımız vardı. Galli seyircilerinsayısı ise 100'ü geçmedi. Günde 5 seferle İstanbul'dan Bakü'ye akın etmeye başlayan Türk taraftarlara tribünlerde Azeri vatandaşlarımız eşlik etti.
2 BİN KİLOMETRE KAT EDİP MAÇA GELDİLER
İstiklal Marşımız hep birlikte coşkuyla okundu. Stat hoparlöründen Galler 11'ianons edildiğinde tribünlerden ıslık sesleriyükseldi. Şehir merkezinde oteller ve restoranlar doldu taştı, Türk bayraklarıyla Bakü sokakları süslendi. Bursaspor taraftarları da 2 bin kilometreyi kara yoluyla kat ederek Bakü Olimpiyat Stadı'nda yerlerini aldı.
OPERASYON DA İŞE YARAMADI A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Şenol Güneş, 3-0'lık İtalya yenilgisinin ardından Galler maçında iki değişikliğe gitti. Deneyimli hoca, Merih Demiral'ı kulübeye çekip, Çağlar'ın yanında Kaan Ayhan'a forma verdi. Yusuf Yazıcı yerine de Cengiz Ünder ilk 11'de sahaya çıktı. Güneş, ilk yarıda gelenGaller golünün ardından ise ikinci devredeOzan Tufan'ı oyundan alıp Yusuf Yazıcı'yısahaya sürdü. Merih de Okay Yokuşlu'nunyerine takıma dahil oldu. Merih'in girişiyle birlikte Kaan Ayhan ön liberoya geçti. Ancak bu operasyon da işe yaramadı.