EURO 2020'de Belçika ile Danimarka maçında erken gol! Tarihi anlar yaşandı... CANLI

EURO 2020 grup maçları heyecanı devam ediyor. B grubunda iki favori takım olan Belçika ile Danimarka karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta 2 takım da 3 puan için mücadele ediyor.

MAÇ ÖNCESİNDE SAHADA DEV ERİKSEN FORMASI AÇILDI

Maçın 10. dakikasında tüm stat ve oyuncular Eriksen'i alkışladı ve tarihi anlar yaşandı..

Belçika ilk maçta Rusya'yı 3-0 mağlup ederken, Danimarka sürpriz bir sonuçla Finlandiya'ya 1-0 mağlup olmuştu. O maçın ilk yarısında Christian Eriksen kalp krizi geçirmiş ve maç ertelendikten sonra dakikalar sonra tekrar oynanmıştı.

Maçın henüz ikinci dakikasında baskı sonucu kapılan topta Danimarka Poulsen ile 1-0 öne geçti.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Belçika 0-1 Danimarka

GOL: 2' Poulsen

CANLI ANLATIM

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 2' Henüz maçın başında kaptırılan topta Poulsen takımı Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Belçika: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, Lukaku.

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard.