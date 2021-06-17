Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri EURO 2020'de Belçika ile Danimarka maçında erken gol! Tarihi anlar yaşandı... CANLI
Giriş Tarihi: 17.6.2021 18:58 Son Güncelleme: 17.6.2021 19:14

'de ile maçında erken gol! Tarihi anlar yaşandı... CANLI

EURO 2020'de Belçika ile Danimarka maçında erken gol! Tarihi anlar yaşandı... CANLI

'de grup maçlarının heyecanı devam ediyor. B grubunda ikinci maçlar başladı. Zorlu maçta ile karşı karşıya geliyor. Danimarka ilk maçta sürpriz bir şekilde Finlandiya'ya mağlup olurken, Belçika ise Rusya engelini 3 golle aşmıştı. Karşılaşma 19:00'da başladı. Maçın 10. dakikasında tüm stat ve oyuncular Eriksen'i alkışladı. Maçın canlı anlatımını haberimizden yapabilirsiniz.

grup maçları heyecanı devam ediyor. B grubunda iki favori takım olan ile karşı karşıya geliyor. Zorlu maçta 2 takım da 3 puan için mücadele ediyor.

MAÇ ÖNCESİNDE SAHADA DEV ERİKSEN FORMASI AÇILDI

Maçın 10. dakikasında tüm stat ve oyuncular Eriksen'i alkışladı ve tarihi anlar yaşandı..

Belçika ilk maçta Rusya'yı 3-0 mağlup ederken, Danimarka sürpriz bir sonuçla Finlandiya'ya 1-0 mağlup olmuştu. O maçın ilk yarısında Christian Eriksen kalp krizi geçirmiş ve maç ertelendikten sonra dakikalar sonra tekrar oynanmıştı.

Maçın henüz ikinci dakikasında baskı sonucu kapılan topta Danimarka Poulsen ile 1-0 öne geçti.

CANLI SKOR (İlk yarı oynanıyor)

Belçika 0-1 Danimarka

GOL: 2' Poulsen

CANLI ANLATIM

MAÇTAN DAKİKALAR

GOL! 2' Henüz maçın başında kaptırılan topta Poulsen takımı Danimarka'yı 1-0 öne geçirdi.

İLK 11'LER BELLİ OLDU

Belçika: Courtois, Adlerweireld, Denayer, Vertonghen, Meunier, Tielemans, Dendoncker, Thorgan Hazard, Mertens, Carrasco, .

Danimarka: Schmeichel, Christensen, Kjaer, Vestergaard, Maehle, Wass, Hojbjerg, Delany, Poulsen, Braithwaite, Damsgaard.

EN ÇOK OKUNANLAR

EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
Son dakika: Türkiye-Galler maçı sonrası şok sözler! "Şenol Güneş bazı oyuncuların..."
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Survivor’da eleme adayı kim oldu? 16 Haziran 2021 Dünkü Survivor bireysel dokunulmazlık oyununu kim kazandı? İşte potaya giren isim
Son dakika: Ronaldo'dan sonra bir tepki de Pogba'dan! Dünya bunu konuşuyor
Son dakika haberi: Kanal İstanbul'da algıcıları üzecek sıcak gelişme ve açıklama:
Rafet El Roman’ın en acı günü… Tuğba Altıntop eski eşini yalnız bırakmadı
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
ARKADAŞINA GÖNDER
EURO 2020'de Belçika ile Danimarka maçında erken gol! Tarihi anlar yaşandı... CANLI
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA