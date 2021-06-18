Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri 9 maddede çocuklar!
Giriş Tarihi: 18.6.2021

9 maddede çocuklar!

MEHMET ÖZCAN
9 maddede çocuklar!
Büyük umutlarla geldiğimiz 'de büyük hüsran yaşadık. İtalya ve Galler'e karşı sergilediği futbolla turnuvanın en kötü takımı olarak gösterilen Türkiye, iki maçta 'sıfır' çekti; puan alamadı ve gol atamadı. Eleştiri okları 'Sorumlu benim' diyen Teknik Direktörü 'e çevrildi. İşte yaşanan hayal kırıklığının özeti:

TURNUVA öncesinde teknik heyet-futbolcuların takım elbiseleriyle verdiği pozda bile bütünlük sağlanamadı. Tek tip giyinmeyen, spor ayakkabı ve yaka-bağrı açık gömlekle fotoğraf karesine girenler, sahada da döküldüler.
AVRUPA'DA top koşturan lejyonerlerimizin fazlalığına aldandık, Milli Takım başarılarının temel taşını yerel ligde oynayan oyuncuların oluşturduğunu unuttuk.
2002'de dünya üçüncülüğü ve EURO 2008'de yarı final gelirken kulüplerimiz Avrupa'da başarılıydı.
BU turnuvaya katılmamızı sağlayan oyuncuların başında kalede Mert Günok, beklerde Gökhan Gönül ve Hasan Ali, ön liberoda Mahmut, orta sahada Dorukhan ve , forvette Cenk Tosun geliyordu. Bu isimlerden sadece İrfan Can Roma'da 26, Bakü'de 7 dakika süre aldı.
SÜPER Lig'de kulüplerinde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı, Kerem Aktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi gençler kulübede ve tribünde unutuldu, Halil Akbunar kampta elendi, Salih Uçan ise kadroya bile çağrılmadı.
ŞENOL Güneş tek bir İtalya yenilgisiyle savunma kurgusunu değiştirdi. Merih yerine ilk 11'e koyduğu Kaan Ayhan, Galler'in Ramsey ile 1-0 öne geçtiği pozisyonda uyudu!
DÜNYA futbolu hücum gücü yüksek ön liberoları ve hızlı kanat oyuncularını işaret ederken, Okay ve Kenan Karaman'da ısrar ettik. 2 senedir düşüşteki Cengiz Ünder'e bel bağladık.
MİLAN ve Juventus'un transfer yarışına girdiği 10 numaramız Hakan Çalhanoğlu'nun Milli Takım'da hâlâ ideal mevkisini bulamadık.
UMUT Meraş sol bekte sergilediği performansla Caner Erkin'i mumla arattı.
RAKİP analizlerinde sınıfta kaldık. İtalya gibi Galler de Türkiye'ye karşı tek kale top oynadı.
ŞENOL Güneş kötü oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada: 2 maçta 0 puan, 0 gol ve -5 averaj.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? En iyi 3. ihtimali formülü...
İbrahim Tatlıses sevenlerini korkuttu! Sessiz sedasız ameliyat olan İbrahim Tatlıses'in sağlık durumu nasıl?
Son dakika haberi... Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Ünlü oyuncu Burak Sergen'den 'velayet' açıklaması!
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
SON DAKİKA! Galatasaray'a transfer müjdesi... Patrick Van Aanholt takımından ayrılıyor!
ARKADAŞINA GÖNDER
9 maddede çocuklar!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA