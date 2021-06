9 maddede çocuklar!

Büyük umutlarla geldiğimiz EURO 2020 'de büyük hüsran yaşadık. İtalya ve Galler'e karşı sergilediği futbolla turnuvanın en kötü takımı olarak gösterilen Türkiye, iki maçtaçekti; puan alamadı ve gol atamadı. Eleştiri oklarıdiyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş 'e çevrildi. İşte yaşanan hayal kırıklığının özeti:öncesinde teknik heyet-futbolcuların takım elbiseleriyle verdiği pozda bile bütünlük sağlanamadı. Tek tip giyinmeyen, spor ayakkabı ve yaka-bağrı açık gömlekle fotoğraf karesine girenler, sahada da döküldüler.top koşturan lejyonerlerimizin fazlalığına aldandık, Milli Takım başarılarının temel taşını yerel ligde oynayan oyuncuların oluşturduğunu unuttuk.turnuvaya katılmamızı sağlayan oyuncuların başında kalede Mert Günok, beklerde Gökhan Gönül ve Hasan Ali, ön liberoda Mahmut, orta sahada Dorukhan ve İrfan Can , forvette Cenk Tosun geliyordu. Bu isimlerden sadece İrfan Can Roma'da 26, Bakü'de 7 dakika süre aldı.Lig'de kulüplerinde iyi bir sezon geçirengibi gençler kulübede ve tribünde unutuldu, Halil Akbunar kampta elendi, Salih Uçan ise kadroya bile çağrılmadı.Güneş tek bir İtalya yenilgisiyle savunma kurgusunu değiştirdi.futbolu hücum gücü yüksek ön liberoları ve hızlı kanat oyuncularını işaret ederken, Okay ve Kenan Karaman'da ısrar ettik. 2 senedir düşüşteki Cengiz Ünder'e bel bağladık.ve Juventus'un transfer yarışına girdiği 10 numaramızMilli Takım'da hâlâ ideal mevkisini bulamadık.Meraş sol bekte sergilediği performansla Caner Erkin'i mumla arattı.analizlerinde sınıfta kaldık. İtalya gibi Galler de Türkiye'ye karşı tek kale top oynadı.Güneş kötü oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada: