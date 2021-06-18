9 maddede çocuklar!

Büyük umutlarla geldiğimiz EURO 2020'de büyük hüsran yaşadık. İtalya ve Galler'e karşı sergilediği futbolla turnuvanın en kötü takımı olarak gösterilen Türkiye, iki maçta 'sıfır' çekti; puan alamadı ve gol atamadı. Eleştiri okları 'Sorumlu benim' diyen A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'e çevrildi. İşte yaşanan hayal kırıklığının özeti:
TURNUVA öncesinde teknik heyet-futbolcuların takım elbiseleriyle verdiği pozda bile bütünlük sağlanamadı. Tek tip giyinmeyen, spor ayakkabı ve yaka-bağrı açık gömlekle fotoğraf karesine girenler, sahada da döküldüler. AVRUPA'DA top koşturan lejyonerlerimizin fazlalığına aldandık, Milli Takım başarılarının temel taşını yerel ligde oynayan oyuncuların oluşturduğunu unuttuk. 2002'de dünya üçüncülüğü veEURO 2008'de yarı final gelirkenkulüplerimiz Avrupa'da başarılıydı. BU turnuvaya katılmamızı sağlayan oyuncuların başında kalede Mert Günok, beklerde Gökhan Gönül ve Hasan Ali, ön liberoda Mahmut, orta sahada Dorukhan ve İrfan Can, forvette Cenk Tosun geliyordu. Bu isimlerden sadece İrfan Can Roma'da 26, Bakü'de 7 dakika süre aldı. SÜPER Lig'de kulüplerinde iyi bir sezon geçiren Taylan Antalyalı, KeremAktürkoğlu, Rıdvan Yılmaz gibi gençler kulübede ve tribünde unutuldu, Halil Akbunar kampta elendi, Salih Uçan ise kadroya bile çağrılmadı. ŞENOL Güneş tek bir İtalya yenilgisiyle savunma kurgusunu değiştirdi. Merih yerineilk 11'e koyduğu Kaan Ayhan,Galler'in Ramsey ile 1-0 öne geçtiğipozisyonda uyudu! DÜNYA futbolu hücum gücü yüksek ön liberoları ve hızlı kanat oyuncularını işaret ederken, Okay ve Kenan Karaman'da ısrar ettik. 2 senedir düşüşteki Cengiz Ünder'e bel bağladık. MİLAN ve Juventus'un transfer yarışına girdiği 10 numaramız HakanÇalhanoğlu'nun Milli Takım'da hâlâ ideal mevkisini bulamadık. UMUT Meraş sol bekte sergilediği performansla Caner Erkin'i mumla arattı. RAKİP analizlerinde sınıfta kaldık. İtalya gibi Galler de Türkiye'ye karşı tek kale top oynadı. ŞENOL Güneş kötü oyuna doğru zamanda doğru müdahaleyi yapamadı ve tablo ortada: 2 maçta 0puan, 0 gol ve -5 averaj.