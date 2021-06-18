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Giriş Tarihi: 18.6.2021 21:57

’de günün son maçı başladı: - –CANLI-

EURO 2020’de günün son maçı başladı: İngiltere-İskoçya –CANLI-

’de grup maçlarında heyecan devam ediyor. D Grubu takımlarından ile karşı karşıya geliyor. İngiltere ilk maçta Hırvatistan’ı 1-0 yenerken, İskoçya da Çekya’ya 2-0 mağlup olmuştu. Bu zorlu karşılaşmanın takibini haberimizden yapabilirsiniz.

'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Saat 22:00'da başlayan maçta ile karşı karşıya geliyor. İngiltere bu maçı kazanarak gruptan lider çıkmayı istiyor. Diğer yandan İskoçya umutlarını yeşertmek için bu maçtan puan almak istiyor.

CANLI SKOR

İngiltere 0-0 İskoçya

CANLI ANLATIM

11'ler..

İngiltere: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane.

İskoçya: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams.

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EURO 2020’de günün son maçı başladı: İngiltere-İskoçya –CANLI-
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