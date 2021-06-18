EURO 2020’de günün son maçı başladı: İngiltere-İskoçya –CANLI

EURO 2020'de heyecan devam ediyor. Gruplarda ikinci maçlar oynanıyor. Saat 22:00'da başlayan maçta İngiltere ile İskoçya karşı karşıya geliyor. İngiltere bu maçı kazanarak gruptan lider çıkmayı istiyor. Diğer yandan İskoçya umutlarını yeşertmek için bu maçtan puan almak istiyor.
CANLI SKOR
İngiltere 0-0 İskoçya
11'ler..
İngiltere: Pickford; James, Stones, Mings, Shaw; Phillips, Rice; Foden, Mount, Sterling; Kane.
İskoçya: Marshall; O'Donnell, Hanley, Tierney; McTominay, McGinn, McGregor, Robertson; Gilmour, Dykes; Adams.