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Giriş Tarihi: 18.6.2021

Kendim ettim buldum!

SUAT UMURHAN
Kendim ettim buldum!

0 puanın yanı sıra bir üst tur için -5 olan averajımız en büyük handikapımız. ’da son maçı kazanıp 3 puan alsak da tek galibiyetli takımlar arasında averaj ile tur fırsatını kaçırmıştık

'ın iki maçta sıfır çekmesinin ardından işimiz mucizelere kalırken en kritik durum ise averajımızın kötü olması. 6 grupta en iyi 4 grup üçüncüsünün bir üst tura çıkma imkanı bulunan turnuvada -5 averaja sahip Türkiye en zor durumdaki ekip… Son maçımızda 'yi yenmemiz durumunda bile averaj hesaplarının devreye gireceği sıralamada Ay-Yıldızlılar, 'da yaşadığı üzüntü ile karşı karşıya kalabilir. 'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan (1-0) ve İspanya (3-0) yenilgileri sonrasında son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup etse de üçüncüler arasında -2 averajı ile son sırayı Arnavutluk ile paylaşıp turnuvaya veda etmişti. EURO 2016'da üç puan ve 0 averaj ile grupta üçüncü olan Portekiz turnuvayı şampiyonlukla kapatmıştı.

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Kendim ettim buldum!
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