Kendim ettim buldum!

0 puanın yanı sıra bir üst tur için -5 olan averajımız en büyük handikapımız. EURO 2016’da son maçı kazanıp 3 puan alsak da tek galibiyetli takımlar arasında averaj ile tur fırsatını kaçırmıştık
A Milli Takım'ın iki maçta sıfır çekmesinin ardından işimiz mucizelere kalırken en kritik durum ise averajımızın kötü olması. 6 grupta en iyi 4grup üçüncüsünün bir üst turaçıkma imkanı bulunan turnuvada-5 averaja sahip Türkiyeen zor durumdaki ekip… Son maçımızda İsviçre'yi yenmemiz durumunda bile averaj hesaplarının devreye gireceği sıralamada Ay-Yıldızlılar, EURO 2016'da yaşadığı üzüntü ile karşı karşıya kalabilir. Fransa'da düzenlenen turnuvada Hırvatistan (1-0) veİspanya (3-0) yenilgileri sonrasında son maçında Çekya'yı 2-0 mağlup etse de üçüncüler arasında -2 averajı ile son sırayı Arnavutluk ile paylaşıp turnuvaya veda etmişti. EURO 2016'da üç puan ve 0 averaj ile gruptaüçüncü olan Portekizturnuvayı şampiyonluklakapatmıştı.