Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Son dakika: A Milli Takım'ın İsviçre maçına skandal hakem! Slavko Vincic tutuklanmıştı...
Giriş Tarihi: 18.6.2021 13:15 Son Güncelleme: 18.6.2021 13:17

Son dakika: 'ın maçına skandal hakem! tutuklanmıştı...

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Son dakika: A Milli Takım'ın İsviçre maçına skandal hakem! Slavko Vincic tutuklanmıştı...

Son dakika... A Milli Takımımız, A Grubu'nda son maçında ile karşı karşıya gelecek. Son 16'ya kalma adına kazanmak zorunda olduğumuz müsabakayı Sloven hakem yönetecek. Ancak FIFA kokartlı hakemin adı skandallarla anılıyor. Vincic geçen yıl yasa dışı bir partide gözaltına alınmıştı. Vincic'in tutuklandığı fuhuş operasyonunda yasa dışı silahların yanı sıra uyuşturucu da ele geçirildiği ifade edilmişti. İşte detaylar...

Son dakika... A Grubu'nda İtalya ve Galler'e yenilen A Milli Takımımız, pazar günü ile karşı karşıya gelecek. Puansız ay-yıldızlı ekibimiz ile 1 puanı bulunan İsviçre'nin zorlu mücadelesinde Sloven hakem düdük çalacak.

Üst tura çıkmak için mutlak kazanmak zorunda olduğumuz mücadeleyi yönetecek Sloven hakem, geçen yıl skandallarla gündeme gelmişti.

Slavko Vincic, geçen yıl bir polise yapılan bir ihbar üzerine basılan evde tutuklanmıştı. 'in Bijeljina şehrinde özel bir daireye baskın yapan polisler Slavko Vincic'in yanı sıra 26 erkek ve 9 kadını gözaltına almıştı.

Evde fuhuş partisi yapıldığı ifade edilirken, operasyonda çok sayıda yasa dışı silah ve uyuşturucu da ele geçirilmişti.

POLİSE VERDİĞİ İFADE ORTAYA ÇIKTI!

Emniyete verdiği ifadesinde eve iş yemeği için gittiğini söyleyen Vincic, "Orada eler olduğunu bilmiyordum. İş yemeği için gitmiştim. Çok zor zamanlar geçirdim. Orada herhangi bir şey yapmadım. Evde fuhuş partisi yoktu. Silahları ise baskından sonra gördüm. İş görüşmesi için oradaydım" demişti.

Sırp kızları bu tip partilerde kullandığı belirtilen Tijana Ajfon isimli bir kadının da bu partide yakalandığı açıklanmıştı.

DAHA ÖNCE TAKIMLARIMIZIN MAÇLARINI YÖNETTİ

Slavko Vincic, daha önce temsilcilerimizşn maçlarında düdük çalmıştı. 'nde - mücadelesini yöneten Sloven hakem, 'nin ise 2018 yılında Benfica ile oynadığı karşılaşmada görev yapmıştı.

'ın 'la 3-3 berabere kaldığı, İrlanda Cumhuriyeti'ni ise 1-0 yendiği müsabakaları da Slavko Vincic yönetmişti.

41 yaşındaki tecrübeli hakem, UEFA VE FIFA tarafından birçok önemli müsabakada görevlendirildi.

İSVİÇRE MAÇINDA GÖREV YAPACAK!

A Milli Futbol Takımı'nın, İsviçre ile 20 Haziran Pazar günü oynayacağı EURO 2020 A Grubu üçüncü maçının hakemi Slavko Vincic oldu. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacak ve saat 19.00'da başlayacak karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic yönetecek.

Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi İsveç'ten Andreas Ekberg, VAR ise Almanya'dan Bastian Dankert olacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Survivor’da kim elendi? 17 Haziran SMS sıralaması ile bu hafta Survivor’da kim gitti, ödül oyununu hangi takım kazandı? Kritik konseyde şok eleme....
Son Dakika Haberi: Milyonlarca kişiye yapılandırma müjdesi: İsteyen emekli olabilecek
Merve Dizdar ile Gürhan Altundaşar resmen boşandı! Merve Dizdar'ın ihanet açıklaması sonrası gerçek ortaya çıktı...
Miss Turkey birincisi Simay Rasimoğlu’nun tacı elinde kaldı!
SON DAKİKA: MEB beklenen karne açıklamasını yaptı! Dijital karneler E Okul Veli Bilgilendirme Sistemi ile erişime açıldı
Son dakika haberi: Borcu olan dikkat! 135 bin liralık borcun 54 bini siliniyor
Kanser tedavisi gören ünlü oyuncu Canan Ergüder son halini paylaştı! Canan Ergüder imajını tamamen yeniledi!
EURO 2020'de Türkiye gruptan nasıl çıkar? Puan durumu ile gruplardan çıkmak için en iyi 3. ihtimali formülü...
SON DAKİKA | Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması
Farah Zeynep Abdullah’ı sosyal medyada çıldırttılar! Yeşil saç kavgası
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: A Milli Takım'ın İsviçre maçına skandal hakem! Slavko Vincic tutuklanmıştı...
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA