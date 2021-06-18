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Giriş Tarihi: 18.6.2021 15:54

Son dakika: Trabzonsporlu Hamsik sahne alıyor! 'nın konuğu

Son dakika: Trabzonsporlu Hamsik sahne alıyor! Slovakya'nın konuğu İsveç

Son dakika... EURO 2020 E Grubu'nda ikinci hafta maçında ile karşı karşıya geliyor. İspanya ile berabere kalan İsveç'in 'yı deviren Slovakya ile karşı karşıya geldiği müsabaka 'da Saint Petersburg Stadı'nda oynanıyor. Karşılaşmanın canlı takibini Sabah.com.tr'den yapabilirsiniz...

Son dakika... EURO 2020 E Grubu'nda ile kozlarını paylaşıyor. Grubun ilk hafta maçlarında İsveç ile İspanya golsüz berabere kalmıştı. 'un yeni transferi 'in yıldızlaştığı müsabakada ise Slovakya, 'yı 2-1 yenmişti.

Grupta 3 puanla lider durumda bulunan Slovakya, 1 puanlı İsveç'le karşılaşıyor. Slovakya kazanması durumunda adını son 16'ya yazdıracak.

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Saat 16.00'da başlayan maç TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Saint Petersburg Stadı'ndaki maçı Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...

Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor.

İLK 11'LER...

İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak.

Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda.

İSVEÇ 0-0 SLOVAKYA

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Son dakika: Trabzonsporlu Hamsik sahne alıyor! Slovakya'nın konuğu İsveç
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