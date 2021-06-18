Son dakika: Trabzonsporlu Hamsik sahne alıyor! Slovakya'nın konuğu İsveç

Son dakika... EURO 2020 E Grubu'nda İsveç ile Slovakya kozlarını paylaşıyor. Grubun ilk hafta maçlarında İsveç ile İspanya golsüz berabere kalmıştı. Trabzonspor'un yeni transferi Marek Hamsik'in yıldızlaştığı müsabakada ise Slovakya, Polonya'yı 2-1 yenmişti.
Grupta 3 puanla lider durumda bulunan Slovakya, 1 puanlı İsveç'le karşılaşıyor. Slovakya kazanması durumunda adını son 16'ya yazdıracak.
Saat 16.00'da başlayan maç TRT 1'den naklen yayınlanıyor. Saint Petersburg Stadı'ndaki maçı Sabah.com.tr'den canlı takip edebilirsiniz...
Karşılaşmada Alman hakem Daniel Siebert düdük çalıyor.
İLK 11'LER...
İsveç: Olsen, Lustig, Lindelöf, Danielson, Augustinsson, Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg, Berg, Isak.
Slovakya: Dubravka, Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan, Kucka, Koscelnik, Hrosovsky, Hamsik, Mak, Duda.
İSVEÇ 0-0 SLOVAKYA