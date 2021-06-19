TRT Spor ve TRT 1 yayın akışı listesi, EURO 2020 devam ederken sık sık araştırılıyor. Bu yıl, Avrupa Futbol Şampiyonası maçları TRT ekranlarından canlı olarak takip ediliyor. Durum böyle olunca, EURO 2020'de bugün hangi maçlar var konusuyla ilgili araştırmalar futbolseverler tarafından yapılıyor.
Futbolseverler, TRT Spor ve TRT 1 ekranlarından EURO 2020 maçlarını canlı olarak izleyebiliyor. EURO 2020'de bugün de birbirinden önemli maçlar var. Peki, EURO 2020'de bugün hangi maçlar oynanacak?
İşte, 19 Haziran TRT 1 ve TRT Spor canlı yayın akışı listesi
Avrupa Futbol Şampiyonası'nda günün programı şöyle:
TRT 1 YAYIN AKIŞI
14:45 Yıldızların Yolu
15:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Macaristan-Fransa"
18:00 Ana Haber (Canlı)
18:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "Portekiz-Almanya" (Canlı)
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
21:55 UEFA EURO 2020 Futbol Karş. "İspanya-Polonya" (Canlı)
TRT SPOR YAYIN AKIŞI
11:00 Yüz Yüze Futbol (Canlı)
11:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
12:00 Spor Bülteni (Canlı)
12:55 Takvim Yaprakları
13:00 Spor Haftasonu (Canlı)
14:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
15:50 Efsanelerin İzinde
15:55 Hava Durumu
16:00 Spor Haftasonu (Canlı)
17:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
17:55 Takvim Yaprakları
18:00 Kupa Günlüğü (Canlı)
19:45 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
20:00 Spor Bülteni (Canlı)
20:55 Takvim Yaprakları
21:00 Kupa Akşamı (Canlı)
22:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " PORTEKİZ - ALMANYA "
23:40 UEFA EURO 2020 ÖZETLER
23:55 AVRUPA ŞAMPİYONASI KLASİKLER
00:00 Kupa Gecesi (Canlı)
02:00 UEFA EURO 2020 FUTBOL GRUP KARŞILAŞMASI " İSPANYA - POLONYA "