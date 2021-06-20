Atilla Szalai EURO 2020'de dikkatleri üzerine çekti! Atletico Madrid onu takımda istiyor...

EURO 2020'de turnuvanın en zor grubunda mücadele eden Macaristan, dün Fransa ile 1-1 berabere kalarak oynadığı futbolla beğeni topladı. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Atilla Szalai de iki maçta gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. EURO 2020 turnuvası sonrası Macar oyuncunun piyasasını artırması bekleniyordu.
BLİKK: ATLETİCO MADRİD ONU ÇOK İSTİYOR
Fenerbahçe, Macaristan Milli Takımı ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.
Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."
FRANSA KARŞISINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ
Fransa'ya karşı oldukça başarılı bir savunma performansı çizen Szalai, Mbappe, Griezmann ve Benzema'ya maç boyunca oldukça zorluk çıkardı. 90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.
İşte Szalai'nin Fransa'ya karşı OPTA istatistikleri…
Topla buluşma: 55
İsabetli pas: 34
Pas %: 79.1
İkili mücadele: 3/6
Uzaklaştırma: 5
Sahipsiz top kazanma: 3
Pas arası: 1
Top kapma: 1