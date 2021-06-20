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Giriş Tarihi: 20.6.2021 09:36 Son Güncelleme: 20.6.2021 09:47

EURO 2020'de dikkatleri üzerine çekti! onu takımda istiyor...

Atilla Szalai EURO 2020'de dikkatleri üzerine çekti! Atletico Madrid onu takımda istiyor...

EURO 2020'de turnuvanın en zor grubu olan F Grubu'nda mücadele eden , dün Fransa'ya karşı oynadığı futbolla alkışları topladı. 'nin başarılı stoperi de Macaristan savunmasındaki performansıyla dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Son La Liga şampiyonmu , Szalai'yi yakından takın ediyor ve onu takımda görmek istiyor. Atilla Szalai’nin babası, EURO 2020’nin oğlu için önemli bir aşama olduğunu belirtip “Pek çok gözlemcinin takibinde” dedi.

EURO 2020'de turnuvanın en zor grubunda mücadele eden , dün Fransa ile 1-1 berabere kalarak oynadığı futbolla beğeni topladı. 'nin savunma oyuncusu de iki maçta gösterdiği performansın ardından dev kulüplerin radarına girmeyi başardı. EURO 2020 turnuvası sonrası Macar oyuncunun piyasasını artırması bekleniyordu.

BLİKK: ATLETİCO MADRİD ONU ÇOK İSTİYOR

Fenerbahçe, ile EURO 2020'de mücadele veren Attila Szalai'den büyük gelir bekliyor. 23 yaşındaki stoperi için şampiyona öncesi kapıyı 25 milyon Euro'dan açan sarı-lacivertliler, teklifleri de turnuva sonrasına bırakmıştı. Blikk Sport gazetesi; Atletico Madrid Teknik Direktörü Simeone'nin genç ismi çok istediğini yazdı.

Oyuncunun eski bir futbolcu olan babası (Attila Szalai) da takımların oğluna olan ilgisini şu sözlerle doğruladı: "Avrupa Şampiyonası onun için önemli bir aşama. Gözlemcilerin Szalai'nin omuzlarında baskı yaratacağını düşünmüyorum. Oğlum futboluyla dikkat çekiyor."

FRANSA KARŞISINDA GÖSTERDİĞİ PERFORMANS DİKKAT ÇEKTİ

Fransa'ya karşı oldukça başarılı bir savunma performansı çizen Szalai, , Griezmann ve 'ya maç boyunca oldukça zorluk çıkardı. 90 dakika boyunca sahada kalan Macar savunmacı, Fransa karşısında 55 kez topla buluştu, 6 ikili mücadelenin 3'ünü kazandı. Öte yandan Szalai, 5 top uzaklaştırma ve 3 sahipsiz top kazanma yaptı.

İşte Szalai'nin Fransa'ya karşı OPTA istatistikleri…

Topla buluşma: 55

İsabetli pas: 34

Pas %: 79.1

İkili mücadele: 3/6

Uzaklaştırma: 5

Sahipsiz top kazanma: 3

Pas arası: 1

Top kapma: 1

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Atilla Szalai EURO 2020'de dikkatleri üzerine çekti! Atletico Madrid onu takımda istiyor...
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