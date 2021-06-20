Başımızı öne eğmeyeceğiz

“Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek üzücü ancak sahada başımız dik olacak”
A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, İsviçre maçı öncesi Çağlar Söyüncü ile basının karşısına çıktı. İlk iki maçta alanın yenilgiler sonrası yapılan eleştirilere katıldığını belirten Güneş, "Biz de kendimizieleştiriyoruz. Ben de dahil tüm oyuncularımperformansımızın altındakaldık. İlk maçtan gelen olumsuzluk öz güven kaybına neden oldu. Uyurgezer olduk. Biz favori olarakgelmedik ama favoriler gibi olmayıistiyorduk" diye konuştu.
GÜZEL BİR MAÇ OLACAK
İsviçre maçı öncesi oyuncularına, "Üzgünüzama başımız dik olacak. Başımızıöne eğmeyeceğiz. Sizlere inanıyorum vegurur duyuyorum. Gelecekte en iyisinide siz yapacaksınız" diyerek moralverdiğinin altını çizen Güneş şunlarısöyledi: "Mucizelere kalan bir durumdayız.4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimizturnuvadan erken dönmek üzücü.Kazanmayı isteyen iki takımınmücadelesinde güzelbir maç olcağını düşünüyorum."
YAKIŞANI YAPACAĞIZ ÇAĞLAR Söyüncü kendilerine yakışanın İsviçre maçından 3 puan almak olduğunu belirtip, "2 maçta 5 gol yemek üzücüydü. Dersler aldık. İsviçre'yi yenmek ve olursa yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.