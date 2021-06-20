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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Başımızı öne eğmeyeceğiz

MEHMET ÖZCAN
MUSTAFA NACAR
Başımızı öne eğmeyeceğiz

“Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek üzücü ancak sahada başımız dik olacak”

Direktörü , maçı öncesi ile basının karşısına çıktı. İlk iki maçta alanın yenilgiler sonrası yapılan eleştirilere katıldığını belirten Güneş, "Biz de kendimizi eleştiriyoruz. Ben de dahil tüm oyuncularım performansımızın altında kaldık. İlk maçtan gelen olumsuzluk öz güven kaybına neden oldu. Uyurgezer olduk. Biz favori olarak gelmedik ama favoriler gibi olmayı istiyorduk" diye konuştu.

GÜZEL BİR MAÇ OLACAK
İsviçre maçı öncesi oyuncularına, "Üzgünüz ama başımız dik olacak. Başımızı öne eğmeyeceğiz. Sizlere inanıyorum ve gurur duyuyorum. Gelecekte en iyisini de siz yapacaksınız" diyerek moral verdiğinin altını çizen Güneş şunları söyledi: "Mucizelere kalan bir durumdayız. 4 yıl bekleyip, çok emek verdiğimiz turnuvadan erken dönmek üzücü. Kazanmayı isteyen iki takımın mücadelesinde güzel bir maç olcağını düşünüyorum."

YAKIŞANI YAPACAĞIZ
ÇAĞLAR Söyüncü kendilerine yakışanın İsviçre maçından 3 puan almak olduğunu belirtip, "2 maçta 5 gol yemek üzücüydü. Dersler aldık. İsviçre'yi yenmek ve olursa yola devam etmek istiyoruz" diye konuştu.

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