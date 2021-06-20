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Giriş Tarihi: 20.6.2021

’a yeni görev!

İrfan Can’a yeni görev!
İtalya ve Galler maçlarında orta sahamız çok etkisiz kalırken, de dünkü basın toplantısında orta sahada değişiklik olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, merkezde Okay Yokuşlu'yu kesip Ozan Tufan'ın yanına 'ı monte edecek. Güneş, İsviçre maçına Kahveci'yi özel olarak hazırladı. Turnuvada kötü bir performans ortaya koyan Kenan Karaman'ı yedeğe çekip İrfan'a kanatta görev verecek. Sakatlığı geçmeyen Umut Meraş'ın yerine ise sol bekte Mert Müldür forma giyecek, Rıdvan Yılmaz yedek soyunacak.

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İrfan Can’a yeni görev!
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