İrfan Can’a yeni görev!

İtalya ve Galler maçlarında orta sahamız çok etkisiz kalırken, Şenol Güneş de dünkü basın toplantısında orta sahada değişiklik olacağını söyledi. Tecrübeli çalıştırıcı, merkezde Okay Yokuşlu'yu kesip OzanTufan'ın yanına Kaan Ayhan'ı monte edecek. Güneş, İsviçre maçına İrfan Can Kahveci'yi özel olarak hazırladı. Turnuvada kötü bir performans ortaya koyan KenanKaraman'ı yedeğe çekip İrfan'akanatta görev verecek. Sakatlığı geçmeyen Umut Meraş'ın yerine ise sol bekte Mert Müldür forma giyecek,Rıdvan Yılmaz yedek soyunacak.