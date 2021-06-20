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Giriş Tarihi: 20.6.2021

Önce prestij sonra umut

Önce prestij sonra umut

İşimiz kolay değil, biliyoruz ama İsviçre’yi yenmek istiyoruz En iyi 3. olmak için mucize gerek ancak alınacak 3 puan tüm babalara güzel bir hediye, Türkiye’ye de moral olur!

Bizim Çocuklar, 'de tamam ya da devam maçına çıkıyor… İtalya ve Galler'e yenilip A Grubu'nda sıfır puan ve eksi 5 averajla son sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında galibiyet arayacak. Alınacak 3 puan, turnuvada sıfır çekmememiz için önemli. ve öğrencilerinin, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ 19.00'da başlayacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in yöneteceği maçta alacağı galibiyet, Babalar Günü için güzel bir hediye, Türkiye için moral olacak. Gruptan çıkacak en iyi dört üçüncüden biri olmamız içinse mucize lazım.

İŞTE O İHTİMALLER
ÖNCELİKLE İsviçre'yi farklı yenmemiz gerekiyor. Sonra gözümüzü D Grubu'na çevireceğiz ve 1'er puanlı İskoçya ile 'ın aralarında oynayacakları son maçta berabere kalmasını bekleyeceğiz. B Grubu lideri Belçika 3 puanlı Finlandiya'yı farklı yenerse ve puansız Danimarka da Rusya'yı deviremezse Türkiye için şartlar oluşacak. A GRUBU'NDAKI diğer maçta ise 6 puanla liderlik koltuğunda oturan İtalya, TSİ 19.00'da 4 puanla ikinci sıradaki Galler'le karşılaşacak

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