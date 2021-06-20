Önce prestij sonra umut

İşimiz kolay değil, biliyoruz ama İsviçre’yi yenmek istiyoruz En iyi 3. olmak için mucize gerek ancak alınacak 3 puan tüm babalara güzel bir hediye, Türkiye’ye de moral olur!
Bizim Çocuklar, EURO 2020'de tamam ya dadevam maçına çıkıyor… İtalya ve Galler'e yenilip A Grubu'nda sıfır puanve eksi 5 averajla son sırada yer alan Ay-Yıldızlılar, İsviçre karşısında galibiyet arayacak. Alınacak 3 puan, turnuvada sıfır çekmememiz için önemli. Şenol Güneş ve öğrencilerinin, Bakü Olimpiyat Stadı'nda TSİ19.00'da başlayacak ve Slovenhakem Slavko Vincic'in yöneteceği maçta alacağı galibiyet, Babalar Günü için güzel bir hediye, Türkiye için moral olacak. Gruptan çıkacak en iyi dört üçüncüden biri olmamız içinse mucize lazım.
İŞTE O İHTİMALLER
ÖNCELİKLE İsviçre'yifarklı yenmemiz gerekiyor.Sonra gözümüzü DGrubu'na çevireceğiz ve 1'erpuanlı İskoçya ile Hırvatistan'ınaralarında oynayacakları son maçtaberabere kalmasını bekleyeceğiz. BGrubu lideri Belçika 3 puanlı Finlandiya'yıfarklı yenerse ve puansız Danimarka daRusya'yı deviremezse Türkiye için şartlaroluşacak. A GRUBU'NDAKI diğer maçtaise 6 puanla liderlik koltuğunda oturanİtalya, TSİ 19.00'da 4 puanla ikinci sıradakiGaller'le karşılaşacak