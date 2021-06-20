Son dakika: A Milli Takım'ın EURO 2020'deki tek golü İrfan Can Kahveci'den

Son dakika... EURO 2020 A Grubu üçüncü maçında Türkiye ile İsviçre Bakü'de karşı karşıya geldi. Puansız ay-yıldızlı takım ile 1 puanı bulunan İsviçre turnuvada yoluna devam edebilmek için kozlarını paylaştı.
Zorlu maçın ilk 45 dakikasında İsviçre 2-0 üstünlük sağladı. Müsabakanın 62. dakikasında ise İrfan Can Kahveci sahneye çıktı.
Ceza sahası dışında güzel bir çalımla rakibini geçen İrfan, müthiş bir vuruşla golümüzü attı. Bu gol EURO 2020'de attığımız ilk gol olarak kayıtlara geçti.
Türkiye, A Grubu'nun ilk 2 maçında önce İtalya'ya 3-0 ardından Galler'e ise 2-0 kaybetmişti.