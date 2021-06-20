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Giriş Tarihi: 20.6.2021 20:42 Son Güncelleme: 20.6.2021 21:14

Son dakika: 'ın 'deki tek golü 'den

Son dakika: A Milli Takım'ın EURO 2020'deki tek golü İrfan Can Kahveci'den

Son dakika... A Milli Takımımız, üçüncü maçında ile karşı karşıya geldi. İlk yarısını 2-0 geride kapattığımız maçın 62. dakikasında 'nin şahane golüyle farkı 1'e indirdi. Bu gol aynı zamanda turnuvadaki ilk golümüz olarak kayıtlara geçti. Ay-yıldızlılar turnuvada İtalya'ya 3-0, 'e ise 2-0 kaybetmiş ve gol atma başarısı gösterememişti.

Son dakika... üçüncü maçında ile Bakü'de karşı karşıya geldi. Puansız ay-yıldızlı takım ile 1 puanı bulunan İsviçre turnuvada yoluna devam edebilmek için kozlarını paylaştı.

Zorlu maçın ilk 45 dakikasında İsviçre 2-0 üstünlük sağladı. Müsabakanın 62. dakikasında ise sahneye çıktı.

Ceza sahası dışında güzel bir çalımla rakibini geçen İrfan, müthiş bir vuruşla golümüzü attı. Bu gol 'de attığımız ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Türkiye, A Grubu'nun ilk 2 maçında önce İtalya'ya 3-0 ardından 'e ise 2-0 kaybetmişti.

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Son dakika: A Milli Takım'ın EURO 2020'deki tek golü İrfan Can Kahveci'den
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