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Giriş Tarihi: 20.6.2021 21:17 Son Güncelleme: 20.6.2021 21:18

Son dakika: 'dan maç yorumu! "Kelimeler kifayetsiz kalıyor"

Son dakika: Merih Demiral'dan maç yorumu! Kelimeler kifayetsiz kalıyor

Son dakika... A Milli Takımımız, 'ye veda etti. Oynadığımız 3 maçı da kaybederken 8 gol yedik sadece 1 gol atabildik. Turnuvaya puansız veda eden ay-yıldızlılarımızın deneyimli oyuncusu , mücadelenin ardından açıklamlarda bulundu. Demiral, "Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Biz iyi günde de kötü günde de buradayız." dedi.

Son dakika... maceramız kısa sürdü. A Milli Futbol Takımımız; , 'den sonra 'ye de kaybetti ve puan alamadan organizasyona veda etti. 8 gol yiyen milliler, sadece 'nin ayağından 1 gol bulabildi.

Büyük hayal kırıklığı yaşadığımız müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Tecrübesiz bir takım olduklarını ancak bu turnuvanın kendilerine büyük bir tecrübe olacağını belirten Demiral, "Çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bizden çok beklenti vardı, beklenti çok olunca üzüntüde çok oluyor. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor." dedi.

Gelecek için umutlu olduklarını belirten deneyimli savunmacı, "Turnuvanın en genç takımıyız, bu bize umut veriyor. Biz iyi günde de kötü günde de buradayız. Biz genç takımız, bunları telafi edeceğiz. Bu turnuva bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ben arkadaşlarıma güveniyorum." şeklinde konuştu.

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Son dakika: Merih Demiral'dan maç yorumu! "Kelimeler kifayetsiz kalıyor"
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