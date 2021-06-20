Son dakika: Merih Demiral'dan maç yorumu! "Kelimeler kifayetsiz kalıyor"

Gelecek için umutlu olduklarını belirten deneyimli savunmacı, "Turnuvanın en genç takımıyız, bu bize umut veriyor. Biz iyi günde de kötü günde de buradayız. Biz genç takımız, bunları telafi edeceğiz. Bu turnuva bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ben arkadaşlarıma güveniyorum." şeklinde konuştu.