Son dakika: Merih Demiral'dan maç yorumu! "Kelimeler kifayetsiz kalıyor"

Son dakika... EURO 2020 maceramız kısa sürdü. A Milli Futbol Takımımız; İtalya, Galler'den sonra İsviçre'ye de kaybetti ve puan alamadan organizasyona veda etti. 8 gol yiyen milliler, sadece İrfan Can Kahveci'nin ayağından 1 gol bulabildi.
Tecrübesiz bir takım olduklarını ancak bu turnuvanın kendilerine büyük bir tecrübe olacağını belirten Demiral, "Çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bizden çok beklenti vardı, beklenti çok olunca üzüntüde çok oluyor. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor." dedi.
Gelecek için umutlu olduklarını belirten deneyimli savunmacı, "Turnuvanın en genç takımıyız, bu bize umut veriyor. Biz iyi günde de kötü günde de buradayız. Biz genç takımız, bunları telafi edeceğiz. Bu turnuva bizim için çok büyük bir tecrübe oldu. Ben arkadaşlarıma güveniyorum." şeklinde konuştu.