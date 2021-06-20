Son dakika: Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten ilk açıklama! 'Takımın başındaki kişi olarak...'

Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular emek verdi. Türkiye de onlara inansınlar. Oyuncuların ne kadar üzüldüğünü biliyorum.

Üzülmek tamam ama bunu güçlü hale getirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu turnuvada bunu gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik. Bu sahnede kendimizi göstermemiz gerekiyordu."