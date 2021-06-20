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Giriş Tarihi: 20.6.2021 21:32 Son Güncelleme: 20.6.2021 21:37

Son dakika: Milli takım teknik direktörü 'ten ilk açıklama! 'Takımın başındaki kişi olarak...'

Son dakika: Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten ilk açıklama! 'Takımın başındaki kişi olarak...'

Son dakika... A Milli Takımımız, 'ye erken veda etti. ve 'den sonra 'ye de yenilen ay-yıldızlılar, dev turnuvaya puansız veda etti. 8 gol yiyen , 1 gol atabildi. 3-1 kaybedilen İsviçre karşılaşmasının ardından teknik direktör açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...

Son dakika... A Milli Takımımız, 'ye 3-1 kaybederek defterini kapattı. 3 maçı da kaybeden ay-yıldızlılar, puansız olarak grubunu son sırada kapattı. Mücadelenin ardından deneyimli teknik direktör açıklamalarda bulundu.

İşte Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

"Üzgünüz. Bu turnuva için uzun zamandır bekleyişteydik. Herkes milli takım etrafında kenetlendi güzel bir hikaye yazmaya çalıştık olmadı. İyi oyun, iyi sonuçlar bekliyorduk. Hedefimiz gruptan çıkmaktı. Kötü başladık, özgüven kaybı yaşadık.

İkinci maç daha ağırdı. Bugün maça iyi başladık. Golleri kaçıran biz olduk onlar golü attı. İyi oynarken ikinci golü de yedik. Topa sahip olma konusunda da iyiydik. 2-1'den atak bekliyorduk olmadı çünkü 3-1 kaybettik. Puan da alamadık. Bu bizim için imtihandı.

Zaman zaman parlamalar oldu ama hatalar da oldu. Gençlere güveniyorum, inanıyorum. Oyuncularımızın geleceği parlak. Bu turnuva bizim için iyi geçmedi. Takımın başındaki kişi olarak oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum.

Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. O isteği gösteremedik. Rakip bir pozisyonda gol attıktan sonra dağılmamak gerekiyor. Bütün oyuncular emek verdi. Türkiye de onlara inansınlar. Oyuncuların ne kadar üzüldüğünü biliyorum.

Üzülmek tamam ama bunu güçlü hale getirmek için çok çalışmamız gerekiyor. Bu turnuvada bunu gösteremedik. Türk milletinin beklentisine cevap veremedik. Bu sahnede kendimizi göstermemiz gerekiyordu."

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Son dakika: Milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'ten ilk açıklama! 'Takımın başındaki kişi olarak...'
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