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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Burak: Yaşanmaması gereken günler yaşandı

Burak: Yaşanmaması gereken günler yaşandı
'ın 'ye havlu atmasının ardından oyuncularda büyük üzüntü vardı. Kaptan , "Halkımızı iyi temsil edemedik. Belki çok fazla sorumluluk aldık, belki çok fazla istedik, belki gereksiz yere kendimizi strese soktuk, belki de bunların hiçbirini yapamadık. Bütün ülkemizden özür diliyoruz. Yaşanmaması gereken günler yaşandı. Ülkemiz bize hakkını helal etsin" dedi. 'KELIMELER KIFAYETSIZ'
ise "Çok üzgünüz. Böyle olmasını beklemiyorduk. Bazen kelimeler kifayetsiz kalıyor. Bunları telafi edeceğiz" diye konuştu. da "Kaptanlar olarak sorumluluğu alıyoruz. Bu turnuvada en genç takımız, tecrübe kazandık" ifadelerini kullandı.

19 yıl sonra dışarıdan avlandık
A Milli Takımımız maçın ilk yarısında iki golünü de ceza sahası dışından yedi. 2002 Dünya Kupası'ndaki Güney Kore maçından bu yana Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonaları'nda bir maçta ceza sahası dışından iki golü birden 19 yıl sonra ilk kez yedik.

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Burak: Yaşanmaması gereken günler yaşandı
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