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Giriş Tarihi: 21.6.2021

Hesabı yönetime veririm

MEHMET ÖZCAN
Hesabı yönetime veririm

“İstifa etmek ya da etmemek değil, işimizi yapıp yapmamayı konuşmalıyız. Ben hesabı size (medyaya) vermem. Hesabı TFF yönetimine ve kamuoyuna veririm. Hırsımız yetmedi, bu turnuvada daha çok istenmeli.”

Teknik Direktörü , "Artık hep beraber geleceğe bakmak gerekiyor" diyerek takımına sahip çıktı. Bu turnuvada kendilerini gösteremediklerini belirten Güneş, "İstifa edecek misiniz" sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "İstifa etmek ya da etmemek değil, işimizi yapmayı konuşmalıyız. Ben hesabı size (Medyaya) vermem. TFF yönetimine ve kamuoyuna veririm. Futbolu üst seviyeye çıkaramadık. Bunlar en üst seviyede turnuvalar. Herkesin Milli Takım etrafında kenetlendiği dönemde güzel bir hikâye yazmak isterdik. Futbolumuzu öne çıkarıp gruptan çıkmaktı hayalimiz. İlk maçı kaybettik, öz güven kayboldu, ikinci maçta daha ağır oldu. Ne söylesek yaralanma getirir. Oyuncuların üzüntüsünü görüyorum, istediklerini yapamamanın verdiği ezikliği de görüyorum. Bu turnuva çok daha istenmesi gereken bir turnuva. Kazanma hırsımız yetmedi. Bir gol yedikten sonra dağılmamak gerekir."

MERT MÜLDÜR İSYAN ETTİ
İSVİÇRE karşısında özellikle ilk yarıda dökülen 'da tek isyan eden oyuncu Mert Müldür oldu. İlk yarıda rakip kaleye gitmek için büyük çaba sarf eden ve sol bek olarak kariyerinde 2. kez sahaya çıkan Mert, 3 isabetli şutla ilk 45 dakikayı tamamlarken bu devrede rakipten en çok top kapan oyuncumuz oldu.

FIFA BAŞKANI DA İZLEDİ
KARŞILAŞMAYI Gençlik ve Spor Bakanı , TFF Başkanı ve Başkanı Gianni Infantino birlikte takip etti...

'TÜRKIYE'NİN ZAAFLARINI BİLİYORDUK'
ATTIĞI iki golle birlikte maçın yıldızı olan Xherdan Shaqiri bir üst tur için diğer grupları bekleyeceklerini söyledi. İsviçreli oyuncu "Türkiye'nin zaaflarını biliyorduk ve ona göre çalıştık" derken sözlerine şöyle devam etti: "Uzun zamandan beri turnuva oynamadı Türkiye, genç bir jenerasyon. Zamana ihtiyaçları var, tabii ki hata yapacaklar. Birlikte oynadıkça daha iyi olacaklardır. Turnuva oynadıkça takım birbirine alışacaktır."

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Hesabı yönetime veririm
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