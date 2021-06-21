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Giriş Tarihi: 21.6.2021 12:54

'ya kötü haber! koronavirüse yakalandı

AA
İskoçya'ya kötü haber! Billy Gilmour koronavirüse yakalandı

'nda mücadele eden 'ya genç oyuncusu 'dan kötü haber geldi. 20 yaşındaki Gilmour'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı açıklandı.

'nda forma giyen 'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 20 yaşındaki orta saha oyuncusunun koronavirüs testinin pozitif çıktığı ve 10 gün karantinada kalacağı kaydedildi.

Gilmour, 0-0 berabere sona eren maçında 76 dakika forma giymişti.

D Grubu'nda 1 puanla son sırada yer alan İskoçya, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası'ndaki son grup maçında aynı puana sahip ile yarın karşı karşıya gelecek.

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İskoçya'ya kötü haber! Billy Gilmour koronavirüse yakalandı
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