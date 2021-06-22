Hollanda’dan futbol dersi!

Son 16’yı garantileyen Portakallar, dün Kuzey Makedonya’ya da acımadı. İyi oyununu 1 gol ve 1 asistle süsleyen Depay’a, Wijnaldum 2 golle destek verdi. Hollanda, mükemmel futboluyla göz doldurdu
EURO 2020'de C Grubu'nda son maçlar dün oynandı. Turu daha önceden garantilemiş olan Hollanda, KuzeyMakedonya'yı 3-0 mağlupederek grubu da lider bitirmeyibaşardı. Mücadelenin 24. dakikasında Blind, kayarak yaptığı müdahaleyle Pandev'in ayağından topu çaldı. Hollanda kontratağa hızlı çıkarken, atağı sürükleyen MemphisDepay, Malen'ın pasındadüzgün bir vuruşlatopu ağlarla buluşturdu. 51'de ise Berghulis'in müthiş ara pasında Depay topu ceza sahasına çevirdi, Wijnaldum da boş fileleri avladı: 2-0. 58'de yine Depay sahnedeydi, onun şutunda top kaleciden döndü, Wijnaldum da son vuruşu yaparak sonucu ilan etti: 3-0. Tarihinde ilk kez AvrupaŞampiyonası'nda mücadeleeden Kuzey Makedonyaise grubunu sıfır puanlason sırada tamamladı.
Pandev alkışlarla veda etti
Daha önce ülkemizde Galatasaray forması giyen Goran Pandev, Milli Takım kariyerinin son karşılaşmasına çıktı. 37 yaşındakiMakedon forvet69'da oyundan alınırkenHollandalılar da dahil olmaküzere herkes alkışladı. Pandev, Kuzey Makedonya ile 120 maçta 37 gol atmıştı.
Avusturya bileti kaptı
C Grubu'nun diğer maçında Avusturya, Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı. Final haftasına 3'er puanla giren iki ekibin mücadelesi kıran kırana geçti. Karşılaşmanın 21. dakikasında David Alaba'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda topa ayağını uzatan ChristophBaumgartner, golü atarakAvusturya'ya zaferi getirdi. Ukrayna ise tur için diğer grup maçlarının sonuçlarını bekleyecek.
Finlandiya'ya geçiş izni yok
EURO 2020 B Grubu'nda ilk iki maçını firesiz geçen Belçika, Finlandiya'yı da 2-0 yenerek tulum çıkardı. Rusya'da Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, Finlandiya duvarını aşmakta zorlandı. 65'te Lukaku ağları havalandırdı ancak gol VAR kararıyla ofsayta takıldı. 74. dakikada kaleci Hradeck'in kendi ağlarınıvurmasıyla eşitlik bozuldu. 81. dakikada Romelu Lukaku bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Belçika,lider olarak yoluna devam ederken, 3 puanve averajla 3. sırada kalan Finlandiya son 16turu için bekleme odasına girdi.
Danimarka'dan büyük sürpriz
SON maça girilirken son sırada bulunan Danimarka, Rusya'yı 4-1 mağlup ederek dengeleri altüst etti. 38'de Damsgaard'ın ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle öne geçen Vikingler, 59'da Yussuf Poulsen ile farkı 2'ye çıkardı.Ruslar, Dzyuba'nın penaltısıylaumutlansa da bu kez 79'da Christensenmüthiş bir şutla kaleci Safanov'u avladı. 82'de de Maehle sahneye çıktı ve fişi çekti. Ölümden dönen Eriksen'in talihsizliği ile turnuvaya dramatik başlangıç yapan Danimarka, büyük bir sürprize imza atarak grubu 2. sırada bitirdi ve son 16'ya adını yazdırmayı başardı. Son sıradakalan Rusya'nın ise macerası bitti.