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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Hollanda’dan futbol dersi!

Hollanda’dan futbol dersi!

Son 16’yı garantileyen Portakallar, dün Kuzey Makedonya’ya da acımadı. İyi oyununu 1 gol ve 1 asistle süsleyen Depay’a, Wijnaldum 2 golle destek verdi. Hollanda, mükemmel futboluyla göz doldurdu

EURO 2020'de C Grubu'nda son maçlar dün oynandı. Turu daha önceden garantilemiş olan Hollanda, Kuzey Makedonya'yı 3-0 mağlup ederek grubu da lider bitirmeyi başardı. Mücadelenin 24. dakikasında Blind, kayarak yaptığı müdahaleyle Pandev'in ayağından topu çaldı. Hollanda kontratağa hızlı çıkarken, atağı sürükleyen Memphis Depay, Malen'ın pasında düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 51'de ise Berghulis'in müthiş ara pasında Depay topu ceza sahasına çevirdi, Wijnaldum da boş fileleri avladı: 2-0. 58'de yine Depay sahnedeydi, onun şutunda top kaleciden döndü, Wijnaldum da son vuruşu yaparak sonucu ilan etti: 3-0. Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden Kuzey Makedonya ise grubunu sıfır puanla son sırada tamamladı.

Pandev alkışlarla veda etti
Daha önce ülkemizde forması giyen , Milli Takım kariyerinin son karşılaşmasına çıktı. 37 yaşındaki Makedon forvet 69'da oyundan alınırken Hollandalılar da dahil olmak üzere herkes alkışladı. Pandev, Kuzey Makedonya ile 120 maçta 37 gol atmıştı.

Avusturya bileti kaptı
C Grubu'nun diğer maçında , Ukrayna'yı 1-0 mağlup ederek son 16'ya kalmayı başardı. Final haftasına 3'er puanla giren iki ekibin mücadelesi kıran kırana geçti. Karşılaşmanın 21. dakikasında 'nın soldan kullandığı köşe vuruşunda topa ayağını uzatan Christoph Baumgartner, golü atarak Avusturya'ya zaferi getirdi. Ukrayna ise tur için diğer grup maçlarının sonuçlarını bekleyecek.

Finlandiya'ya geçiş izni yok
EURO 2020 B Grubu'nda ilk iki maçını firesiz geçen Belçika, Finlandiya'yı da 2-0 yenerek tulum çıkardı. Rusya'da Krestovskiy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Kırmızı Şeytanlar, Finlandiya duvarını aşmakta zorlandı. 65'te Lukaku ağları havalandırdı ancak gol VAR kararıyla ofsayta takıldı. 74. dakikada kaleci Hradeck'in kendi ağlarını vurmasıyla eşitlik bozuldu. 81. dakikada Romelu Lukaku bir kez daha sahneye çıktı ve maçın skorunu belirledi: 2-0. Belçika, lider olarak yoluna devam ederken, 3 puan ve averajla 3. sırada kalan Finlandiya son 16 turu için bekleme odasına girdi.

Danimarka'dan büyük sürpriz
SON maça girilirken son sırada bulunan Danimarka, Rusya'yı 4-1 mağlup ederek dengeleri altüst etti. 38'de Damsgaard'ın ceza sahası dışından gönderdiği füzeyle öne geçen Vikingler, 59'da Yussuf Poulsen ile farkı 2'ye çıkardı. Ruslar, Dzyuba'nın penaltısıyla umutlansa da bu kez 79'da Christensen müthiş bir şutla kaleci Safanov'u avladı. 82'de de Maehle sahneye çıktı ve fişi çekti. Ölümden dönen Eriksen'in talihsizliği ile turnuvaya dramatik başlangıç yapan Danimarka, büyük bir sürprize imza atarak grubu 2. sırada bitirdi ve son 16'ya adını yazdırmayı başardı. Son sırada kalan Rusya'nın ise macerası bitti.

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