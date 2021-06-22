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Giriş Tarihi: 22.6.2021

Ofsayt kuralı değişiyor!

Ofsayt kuralı değişiyor!
'de Türkiye'nin İsviçre karşılaşmasını 'de izleyen FIFA Başkanı , hem Türk futbolu hem de dünya futboluna dair açıklamalarda bulundu. İtalyan asıllı İsviçreli futbol adamı şöyle konuştu: "Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna göre hücum oyuncusunun vücudunun bir bölümü sondan ikinci rakibinin az önünde olsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu belki de oyunu daha atak hale getirecek. Kadınlar futbolu, FIFA için çok önemli. Kadın milli takımlarının dünyada parlama fırsatı bulabilmesi için Kadınlar 'nı 4 yılda değil 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz. Türkiye harika bir futbol ülkesi. EURO 2020'den kısa süre sonra da Dünya Kupası var. Başka şeyler de olacaktır."

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Ofsayt kuralı değişiyor!
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