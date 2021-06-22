Ofsayt kuralı değişiyor!

EURO 2020'de Türkiye'nin İsviçre karşılaşmasını Bakü'de izleyen FIFA Başkanı Gianni Infantino, hem Türk futbolu hem de dünya futboluna dair açıklamalarda bulundu. İtalyan asıllı İsviçreli futbol adamı şöyle konuştu: "Yeni bir ofsayt kuralı üzerinde çalışıyoruz. Buna görehücum oyuncusunun vücudunun bir bölümüsondan ikinci rakibinin az önündeolsa bile ofsaytta sayılmayacak. Bu belki de oyunu daha atak hale getirecek. Kadınlar futbolu, FIFA için çok önemli. Kadın milli takımlarının dünyada parlama fırsatı bulabilmesi için Kadınlar Dünya Kupası'nı 4 yılda değil 2 yılda bir düzenlemeyi düşünüyoruz. Türkiye harika bir futbol ülkesi.EURO 2020'den kısa süre sonra da DünyaKupası var. Başka şeyler de olacaktır."