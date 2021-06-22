Sabah Spor Yazarları A Milli Takımı değerlendirdi

SORU: A Milli Takım, EURO 2020'de büyük bir hezimete uğradı. Yaşanan bu travma sonrasında Dünya Kupası grup elemelerinde sizce ne yapmak gerekir?
MURAT ÖZBOSTAN
Aldıkları prim kadar oynamadılar
Bu başarısızlığın nedenleri tek tek analiz edilmelidir. Bunu yapacak kişi de takımın teknik direktörü Şenol Güneş'tir. Hocamız kamuoyuna kafamızda soru işareti bırakmayacak kadar detaylı bir açıklama yapmalıdır. Soru basit: "Neden başarısız olduk?" Dünya Kupası grup elemelerine çok iyi başladık. Dünya Kupası'na katılmak çok çok önemli. Bu analizler yapıldıktan sonra ancak bir yol haritası çıkartılabilir. Yabancı teknik adam söylemleri gereksizdir. Bir numaralı sorumlu Şenol Hoca olsa da futbolcular da suçludur. Sahadaki teknik-taktik ne kadar yanlış olursa olsun sahadaki 11 ismin yüzde 20 ile oynamasını nasıl okuyacağız? Primleri daha 1 yıl önce hesaplarına yatmışken hem de. Reyting kokan açıklamalar yapmak kimseye fayda vermez. Bu çocuklar ile mutlu olduk. Şimdi de acı çekiyoruz. Faturayı birileri ödemeli. Ama yıkıp yakmak da kimseye fayda getirmez. Vefasız olmayın.
ÖMER ÜRÜNDÜL
Bu takımın bir sistemi yok
Benim Milli Takım hakkında görüşlerim senelerdir değişmedi. Basit oyun modelini hiçbir zaman uygulayamıyoruz. Oturmuş bir sistemimiz yok. Hazırlık maçlarınıideal 11'imizle oynayıp, az rotasyonlaoyuncularımızın birbirlerine uyumlarınısağlamamız lazım. En büyükeleştirim; biz bunun tam aksini yapıyoruz.İstikrar olmayınca sonuçlargünlük oluyor. Eskiden bir örnek vereyim: EURO 2008'e gidiş bileti için iki takım direkt çıkıyor. İlk üç maçı kazanıyoruz ve Yunanistan'ı da 4-1 yeniyoruz, ondan sonra 12 puan kaybedip, Norveç karşılaşmasına kaderimizi bırakıyoruz. Son dönemde dünya şampiyonundan (Fransa) dört puan alıp, EURO 2020'ye gidiyoruz, sonra Uluslar Ligi'nde küme düşüyoruz. Katar için Hollanda ile Norveç'i yeniyoruz, Letonya'dan 3 gol yiyerek berabere kalıyoruz. Ve son örnek 3'te 0. İşte çözmemizgereken konu bu.
GÜRCAN BİLGİÇ
Şenol Güneş gerekeni yapmalı
Bir kere vazo kırıldı. Avrupa Şampiyonası'nın hesabının verilmesi gerekiyor. En yetenekli, en genç kadroyu yakalamışken bir gol ve sıfır puanın hesabı bahanelerle verilemez. Sorumluluğu üzerine alanŞenol Güneş gerekeni de yapmalı. Çünkü o koltukta bizim gördüğümüz, bildiğimiz şeyleri söylemek için durmuyor. Görevi çözüm bulmak idi ama bulamadı. Oyuncularımız ciddi bir travmageçirdiler. Yeniden eski güvenlerine kavuşmaları, takım olduklarını hissetmeleri, Türk halkının 'Bizim Çocuklar'ı olmaları gerekiyor. En büyük problemimiz sahada 'İsyan' eden oyuncumuzun olmaması. Yani oyun liderimiz var ama takım liderimiz yok. Bunu başta HakanÇalhanoğlu olmak üzere beklentimizinyüksek olduğu 3-4oyuncuya kabul ettirmemiz ve onları görünür yapmamız gerekiyor.
ALİ GÜLTİKEN
Sorgulayın ve cevapları verin
Grup maçları ayrı, finalleri oynamak ayrı şey. Grup performanslarına baktığımız zaman çok önemli rakiplere karşı iyi maçlar oynadık. Fransa gibi ciddibir rakipten 4 puan aldık. Dünya Kupası grup elemesi açısından Milli Takımımız'ın şanslı olduğunu ve kupaya katılabileceğimizi düşünüyorum. Grupta da lider olarak devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış olduğumuz büyük hayal kırıklığı kendi içinde sorgulanmalı, cevapları da bulunmalı. İşin içinde olanların da bunun cevabını bulmayı çok istediğini düşünüyorum. İşin başarısızlık tarafına bakarak Milli Takım'ın genel potansiyelini değerlendirmeyi birbirinden ayırmamız gerekir. Futbol böyledir.Yapan ve başaran insanlar. Bunu tekrardan yapabilirler ve başarabilirler. Bu potansiyelimiz var, buna inanıyorum.