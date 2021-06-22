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Giriş Tarihi: 22.6.2021 09:55 Son Güncelleme: 22.6.2021 10:02

Usta yazardan 'e istifa çağrısı: "Şenol Güneş gerekeni yapmalıdır"

Usta yazardan Şenol Güneş'e istifa çağrısı: Şenol Güneş gerekeni yapmalıdır

EURO 2020'de hayal kırıklığı yaratan Türkiye'de 'e yönelik eleştiriler devam ediyor. İstifa etmeyeceğini ifade eden Şenol Güneş, TFF Başkanı ile bir görüşme yapacak. Usta yazar ise "Şenol Güneş gerekeni yapmalıdır" diyerek istifa çağrısında bulundu. İşte Gürcan Bilgiç'in Şenol Güneş'e yaptığı çağrının detayları...

Sabah Spor yazarları, Türkiye'nin grupta sıfır çekmesinin ardından yapılması gerekenler hakkında çarpıcı cümleleri kaleme aldı. A Milli Takım, EURO 2020'de büyük bir hezimete uğradı. Yaşanan bu travma sonrasında Dünya Kupası grup elemelerinde sizce ne yapmak gerekir? sorusuna yanıt arayan yazarlar başta olmak üzere teknik ekibi ve oyuncuları sert bir şekilde eleştirdi.

GÜRCAN BİLGİÇ: ŞENOL GÜNEŞ GEREKENİ YAPMALI

"Bir kere vazo kırıldı. Avrupa Şampiyonası'nın hesabının verilmesi gerekiyor. En yetenekli, en genç kadroyu yakalamışken bir gol ve sıfır puanın hesabı bahanelerle verilemez. Sorumluluğu üzerine alan Şenol Güneş gerekeni de yapmalı. Çünkü o koltukta bizim gördüğümüz, bildiğimiz şeyleri söylemek için durmuyor. Görevi çözüm bulmak idi ama bulamadı."

"Oyuncularımız ciddi bir travma geçirdiler. Yeniden eski güvenlerine kavuşmaları, takım olduklarını hissetmeleri, Türk halkının 'Bizim Çocuklar'ı olmaları gerekiyor. En büyük problemimiz sahada 'İsyan' eden oyuncumuzun olmaması. Yani oyun liderimiz var ama takım liderimiz yok. Bunu başta Hakan Çalhanoğlu olmak üzere beklentimizin yüksek olduğu 3-4 oyuncuya kabul ettirmemiz ve onları görünür yapmamız gerekiyor."

MURAT ÖZBOSTAN: ALDIKLARI PRİM KADAR OYNAMADILAR

Bu başarısızlığın nedenleri tek tek analiz edilmelidir. Bunu yapacak kişi de takımın teknik direktörü 'tir. Hocamız kamuoyuna kafamızda soru işareti bırakmayacak kadar detaylı bir açıklama yapmalıdır. Soru basit: "Neden başarısız olduk?" Dünya Kupası grup elemelerine çok iyi başladık. Dünya Kupası'na katılmak çok çok önemli. Bu analizler yapıldıktan sonra ancak bir yol haritası çıkartılabilir. Yabancı teknik adam söylemleri gereksizdir. Bir numaralı sorumlu olsa da futbolcular da suçludur. Sahadaki teknik-taktik ne kadar yanlış olursa olsun sahadaki 11 ismin yüzde 20 ile oynamasını nasıl okuyacağız? Primleri daha 1 yıl önce hesaplarına yatmışken hem de. Reyting kokan açıklamalar yapmak kimseye fayda vermez. Bu çocuklar ile mutlu olduk. Şimdi de acı çekiyoruz. Faturayı birileri ödemeli. Ama yıkıp yakmak da kimseye fayda getirmez. Vefasız olmayın.

ALİ GÜLTİKEN: SORGULAYIN VE CEVAPLARI VERİN

Grup maçları ayrı, finalleri oynamak ayrı şey. Grup performanslarına baktığımız zaman çok önemli rakiplere karşı iyi maçlar oynadık. Fransa gibi ciddi bir rakipten 4 puan aldık. Dünya Kupası grup elemesi açısından Milli Takımımız'ın şanslı olduğunu ve kupaya katılabileceğimizi düşünüyorum. Grupta da lider olarak devam ediyoruz. Avrupa Şampiyonası'nda yaşamış olduğumuz büyük hayal kırıklığı kendi içinde sorgulanmalı, cevapları da bulunmalı. İşin içinde olanların da bunun cevabını bulmayı çok istediğini düşünüyorum. İşin başarısızlık tarafına bakarak Milli Takım'ın genel potansiyelini değerlendirmeyi birbirinden ayırmamız gerekir. Futbol böyledir. Yapan ve başaran insanlar. Bunu tekrardan yapabilirler ve başarabilirler. Bu potansiyelimiz var, buna inanıyorum.

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Usta yazardan Şenol Güneş'e istifa çağrısı: "Şenol Güneş gerekeni yapmalıdır"
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