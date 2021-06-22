Usta yazardan Şenol Güneş'e istifa çağrısı: "Şenol Güneş gerekeni yapmalıdır"

MURAT ÖZBOSTAN: ALDIKLARI PRİM KADAR OYNAMADILAR

Bu başarısızlığın nedenleri tek tek analiz edilmelidir. Bunu yapacak kişi de takımın teknik direktörü Şenol Güneş'tir. Hocamız kamuoyuna kafamızda soru işareti bırakmayacak kadar detaylı bir açıklama yapmalıdır. Soru basit: "Neden başarısız olduk?" Dünya Kupası grup elemelerine çok iyi başladık. Dünya Kupası'na katılmak çok çok önemli. Bu analizler yapıldıktan sonra ancak bir yol haritası çıkartılabilir. Yabancı teknik adam söylemleri gereksizdir. Bir numaralı sorumlu Şenol Hoca olsa da futbolcular da suçludur. Sahadaki teknik-taktik ne kadar yanlış olursa olsun sahadaki 11 ismin yüzde 20 ile oynamasını nasıl okuyacağız? Primleri daha 1 yıl önce hesaplarına yatmışken hem de. Reyting kokan açıklamalar yapmak kimseye fayda vermez. Bu çocuklar ile mutlu olduk. Şimdi de acı çekiyoruz. Faturayı birileri ödemeli. Ama yıkıp yakmak da kimseye fayda getirmez. Vefasız olmayın.