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Giriş Tarihi: 23.6.2021

D Vitamini Hırvatlar’ın

D Vitamini Hırvatlar’ın

Vlasic, Modric ve Perisic’in golleriyle İskoçya’yı yıkan Hırvatistan, D Grubu ikincisi olarak son 16’ya yükseldi

'de dün D Grubu'nda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Hırvatistan, 'daki mücadelede İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek grubu 2. sırada bitirmeyi başardı ve son 16 turuna kaldı. Maçın 17. dakikasında Vlasic'in golüyle öne geçen Hırvatlar, 42'de Mcgregor'un yerden sert şutuyla sobelendi: 1-1. Daha sonra Luka Modric sahneye çıktı ve ayağının dışıyla yolladığı füzeyle Hırvatistan'a tekrar üstünlüğü getirdi. 77'de ise Perisic, Modric'in kullandığı köşe vuruşunda topa arka direkte kafayı vurarak sonucu ilan etti: 3-1. Hırvatlar tur biletini alarak büyük mutluluk yaşarken, İskoçya grubun son sırasında kalıp turnuvaya havlu attı.

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D Vitamini Hırvatlar’ın
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