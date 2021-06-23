D Vitamini Hırvatlar’ın

Vlasic, Modric ve Perisic’in golleriyle İskoçya’yı yıkan Hırvatistan, D Grubu ikincisi olarak son 16’ya yükseldi
EURO 2020'de dün D Grubu'nda kıyasıya bir rekabet yaşandı. Hırvatistan, Glasgow'daki mücadelede İskoçya'yı 3-1 mağlup ederek grubu 2. sırada bitirmeyi başardı ve son 16 turuna kaldı. Maçın17. dakikasında Vlasic'in golüyle öne geçen Hırvatlar, 42'de Mcgregor'un yerdensert şutuyla sobelendi: 1-1. Daha sonra Luka Modric sahneye çıktı ve ayağınındışıyla yolladığı füzeyle Hırvatistan'a tekrar üstünlüğü getirdi. 77'de ise Perisic, Modric'in kullandığı köşe vuruşunda topa arka direkte kafayı vurarak sonucu ilan etti: 3-1. Hırvatlar tur biletini alarak büyükmutluluk yaşarken, İskoçya grubun sonsırasında kalıp turnuvaya havlu attı.