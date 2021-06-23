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Giriş Tarihi: 23.6.2021

İngiltere fişi ÇEKti

İngiltere fişi ÇEKti

Sterling’in kafa golüyle rakibini deviren İngilizler, grubu lider bitirdi. Çekya ise en iyi üçüncüler arasına girerek son 16’ya kaldı

Avrupa Şampiyonası'nda D Grubu'nun lideri İngiltere, son maçta hata yapmadı ve Çekya'yı 1-0 mağlup ederek son 16 biletini aldı. 'da oynanan karşılaşmada İngilizler'in tek golü, 12. dakikada 'den geldi. Manchester City'nin yıldızı, sol kanattan Grealish'in yaptığı ortada topa arka direkte iyi yükselip kafayı vurdu ve takımına 3 puanı getirdi. 4 puanlı Çekya ise mücadeleyi kaybetmesine rağmen en iyi üçüncüler arasına girerek son 16 turuna kalmayı garantiledi.

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İngiltere fişi ÇEKti
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