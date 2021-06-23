En değerli oyuncu KYLIAN MBAPPE
EURO 2020'de mücadele eden oyuncular arasında piyasa değeri en yüksek isim, 189 milyon Euro'yla Fransız Kylian Mbappe oldu. KPMG Football Benchmark ekibinin araştırmasına göre, listenin 2 ve 3. sırasında, İngiliz oyuncular Harry Kane (127 milyon Euro) ve Marcus Rashford (121 milyon Euro) yer aldı.
Mount ve Chilwell karantinaya girdi
İNGILTERE Milli Takımı'nda Mason Mount ve Ben Chilwell, Kovid-19 nedeniyle karantinaya alındı. İskoçya ile oynanan maçta, Chelsea'den takım arkadaşları Billy Gilmour ile yakın temasta bulunan Mount ve Chilwell'in 28 Haziran'a kadar karantinada kalacağı kaydedildi. İskoçya Futbol Federasyonu, 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Gilmour'un Koronavirüs'e yakalandığını duyurmuştu.
HJULMAND: Bu takıma hayranım
RUSYA'YI yenerek EURO 2020'de tur atlayan Danimarka'da teknik direktör Kasper Hjulmand, büyük mutluluk yaşadıklarını söyledi. Hjulmand, "Takımıma olan hayranlığımı anlatmaya kelimeler yetmez. Başarımız tamamen ekip halinde. Sırrımız herkesin birbirini desteklemesi" dedi.