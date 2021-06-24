EURO 2020'nin en kötüsü A Milli Takım

İTALYA KALESİNE DUVAR ÖRDÜ

Turnuvanın ev sahibi ülkelerinden biri olan İtalya ise gösterdiği performans ile taraflı tarafsız herkesin takdirini kazanmış durumda. A Grubu'nda oynadığı 3 maçı da kazanan İtalyanlar, bu maçlarda 7 gol atarken kalesinde gol görmedi. İtalya Milli Takımı, oynadığı son 11 maçta 32 gol kaydederken kalesini kapattı. İtalyanlar, son olarak 14 Ekim 2020'de Hollanda ile 1-1 berabere kaldığı UEFA Uluslar Ligi karşılaşmasında kalesinde gol görmüştü.

MACARİSTAN BÜYÜK ALKIŞ ALDI

EURO 2020'de kuraların çekilmesinin ardından "ölüm grubu" olarak adlandırılan grupta Fransa, Almanya ve Portekiz ile eşleşen Macaristan gösterdiği performans ve mücadele ile alkış aldı. Aynı zamanda turnuvaya ev sahipliği yapan ülkelerden biri olan ve gruptaki üç karşılaşmadan ikisini Budapeşte'de yüzde 100 seyirci önünde oynayan Macaristan, bir sürprizin eşiğinden de kıl payı döndü. Gruptaki Almanya maçının 83'üncü dakikasına 2-1 önde giren Macarlar, Goretzka'nın golüne engel olup üstünlüğünü koruyabilseydi gruptan kalifiye olacaktı.