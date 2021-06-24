Lewandowski’nin direnişi yetmedi

RUSYA'DA Saint-Petersburg'daki müthiş mücadelede İsveç, Polonya'yı 3-2 yenerek grup lideri olarak yoluna devam etti. İsveç, henüz 81. saniyede Forsberg'ingolüyle maça 1-0 önde başladı. İlk yarı bu skorla kapanırken, İsveç ikinci devreye de etkili girdi. Almanya'da Leipzig forması giyen Forsberg, 59'da kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Polonya, 61 ve 84. dakikalardaLewandowski'nin golleriyleumutlandı ancak Claesson90'da fişi çekti. Polonya elenirken, B.Münih formasıyla Bundesliga'da 41 gol atan ve Ged Müller'in rekorunu kıran Lewandowski turnuvaya veda etti. 32 yaşındaki yıldız,milli takımdaki gol sayısınıise 69'a çıkardı.
EŞLEŞMELER BELLİ OLDU 2020 Avrupa Şampiyonası gruplarında dün oynanan son maçlarla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. İşte bu etapta gerçekleşecek olan mücadeleler: 26 Haziran Cumartesisaat 19.00 Galler-Danimarka(Amsterdam), saat 22.00 İtalya-Avusturya (Londra). 27 Haziran Pazar saat 19.00 Hollanda-Çekya (Budapeşte), saat 22.00 Belçika- Portekiz (Sevilla). 28 HaziranPazartesi saat 19.00 Hırvatistanİspanya(Kopenhag), saat 22.00Fransa-İsviçre (Bükreş). 29 Haziran Çarşamba saat 19.00 İngiltere-Almanya (Londra), saat 22.00 İsveç-Ukrayna (Glasgow).