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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Lewandowski’nin direnişi yetmedi

Lewandowski’nin direnişi yetmedi
RUSYA'DA Saint-Petersburg'daki müthiş mücadelede İsveç, Polonya'yı 3-2 yenerek grup lideri olarak yoluna devam etti. İsveç, henüz 81. saniyede Forsberg'in golüyle maça 1-0 önde başladı. İlk yarı bu skorla kapanırken, İsveç ikinci devreye de etkili girdi. Almanya'da Leipzig forması giyen Forsberg, 59'da kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti. Polonya, 61 ve 84. dakikalarda Lewandowski'nin golleriyle umutlandı ancak Claesson 90'da fişi çekti. Polonya elenirken, B.Münih formasıyla Bundesliga'da 41 gol atan ve Ged Müller'in rekorunu kıran Lewandowski turnuvaya veda etti. 32 yaşındaki yıldız, milli takımdaki gol sayısını ise 69'a çıkardı.

EŞLEŞMELER BELLİ OLDU
2020 Avrupa Şampiyonası gruplarında dün oynanan son maçlarla birlikte son 16 turuna yükselen takımlar belli oldu. İşte bu etapta gerçekleşecek olan mücadeleler: 26 Haziran Cumartesi saat 19.00 Galler-Danimarka (Amsterdam), saat 22.00 İtalya- Avusturya (Londra). 27 Haziran Pazar saat 19.00 Hollanda-Çekya (Budapeşte), saat 22.00 Belçika- Portekiz (Sevilla). 28 Haziran Pazartesi saat 19.00 Hırvatistanİspanya (Kopenhag), saat 22.00 Fransa-İsviçre (Bükreş). 29 Haziran Çarşamba saat 19.00 İngiltere-Almanya (Londra), saat 22.00 İsveç-Ukrayna (Glasgow).

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Lewandowski’nin direnişi yetmedi
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