Panzer ölümden döndü

Macaristan karşısında iki kez geriye düşen ve ecel terleri döken Almanya, beraberliği son anlarda kurtarıp 4 puanla tur vizesini aldı
EURO 2020'de ölüm grubunda Almanya kâbuslar gördüğü maçta Macaristan karşısında beraberliği son dakikalarda kurtarıp kupaya tutundu: 2-2. Karşılaşmanın 11. dakikasında Adam Szalai, kafayla Neuer'i avladı. İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin büyük bir ustalıkla ördüğü Macar duvarı karşısında pozisyona girmekte zorlanan Panzerler'in imdadınaduran top yetişti; 66'da Havertz skoru eşitledi. Ancak bir dakika sonra Schafer, ev sahibinin sevincini kursağında bıraktı: 1-2. 84'te sahneye çıkan Goretzka, düzgün bir vuruşla Löw ve ekibini ipten aldı. İki puanda kalan Macaristan, evine döndü.