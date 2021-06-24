Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Panzer ölümden döndü
Giriş Tarihi: 24.6.2021

Panzer ölümden döndü

Panzer ölümden döndü

Macaristan karşısında iki kez geriye düşen ve ecel terleri döken Almanya, beraberliği son anlarda kurtarıp 4 puanla tur vizesini aldı

EURO 2020'de ölüm grubunda Almanya kâbuslar gördüğü maçta Macaristan karşısında beraberliği son dakikalarda kurtarıp kupaya tutundu: 2-2. Karşılaşmanın 11. dakikasında Adam Szalai, kafayla Neuer'i avladı. İtalyan teknik adam Marco Rossi'nin büyük bir ustalıkla ördüğü Macar duvarı karşısında pozisyona girmekte zorlanan Panzerler'in imdadına duran top yetişti; 66'da Havertz skoru eşitledi. Ancak bir dakika sonra Schafer, ev sahibinin sevincini kursağında bıraktı: 1-2. 84'te sahneye çıkan Goretzka, düzgün bir vuruşla Löw ve ekibini ipten aldı. İki puanda kalan Macaristan, evine döndü.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA! Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi belli oldu: 2021 Emekli temmuz zammı ile...
Survivor'da yarı finale kim kaldı, yarı final oyununu kim kazandı? TV8 ile 23 Haziran 2021 Survivor yarı final oyununu kim kazandı?
Son dakika: EURO 2020’de geceye damga vuran karar! Portekiz-Fransa maçında yer yerinden oynadı…
SON DAKİKA! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalar
Prof. Dr. Ersoy'dan son dakika İstanbul depremi açıklaması | Artık aktif bir fay hattı var
AK Partili vekil Hasan Turan'dan canlı yayında çarpıcı açıklama: CHP medyası kara para skandalını örtmeye çalışıyor
Son dakika: Romelu Lukaku'dan Türkiye mesajı! "Mutlaka bir gün geleceğim"
Osman Gazi'nin eşi Bala Hatun’un çocuğu kimdir ve adı ne? Tarihte Bala Hatun'un hiç çocuğu oldu mu?
Son dakika: Inter’e transfer olan Hakan Çalhanoğlu’na Milan taraftarının tepkisi çığ gibi! Formasını yaktılar…
EURO 2020 son 16 turunda dev maçlar! Tüm eşleşmeler belli oldu...
ARKADAŞINA GÖNDER
Panzer ölümden döndü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA