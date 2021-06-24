Ronaldo'dan yeni rekorlar! Portekiz-Fransa maçı sonrası tarihe geçti...

EURO 2020'de 3 maçta 5 gol atan Ronaldo fırtınalar estirmeye devam ediyor. Turnuvanın en zor grubu olan F Grubu'nda dün oynanan son maçlarda Portekiz ve Fransa karşı karşıya geldi. EURO 2016 finalistleri olan bu 2 takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve iki takım da gruptan çıkmayı başardı. Gruptan çıkan diğer takım ise Macaristan ile 2-2 kalan Almanya oldu.
RONALDO'DAN YENİ REKORLAR: İRANLI ALİ DAEİ'Yİ YAKALADI
Dünkü Fransa-Portekiz maçındaki performansıyla penaltıdan 2 gol atan Ronaldo yeni rekorlara imza attı. Ronaldo, Portekiz formasıyla 109. golüne imza atan Ronaldo, milli formayla en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ilk sırada yer alan İranlı Ali Daei'yi yakaladı.
MİROSLAV KLOSE'Yİ GERİDE BIRAKTI
Ronaldo, Dünya Kupası ve Avrupa Şampiyonası finallerindeki toplam gol sayısını 21'e çıkararak eski Alman futbolcu Miroslav Klose'yi geçti ve bu turnuvalarda en çok ağları sarsan oyuncu da oldu.
GRUP AŞAMALARINDA EN ÇOK GOL ATAN 2. OYUNCU OLDU
Turnuvanın grup aşamasında 5. golüne imza atan 36 yaşındaki oyuncu, turnuvanın bu bölümünde en çok ağları sarsan oyuncu rekorunda ise İspanyol David Villa'yı geçerek ikinci sıraya çıktı. Grup aşamalarında 7 kez ağları sarsan Fransız Michel Platini, bu alanda zirvede yer alıyor.
Fransa'nın gollerini atan Benzema ise milli formayla 5 yıl 258 gün sonra gol sevinci yaşadı.