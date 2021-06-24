Ronaldo'dan yeni rekorlar! Portekiz-Fransa maçı sonrası tarihe geçti...

EURO 2020'de 3 maçta 5 gol atan Ronaldo fırtınalar estirmeye devam ediyor. Turnuvanın en zor grubu olan F Grubu'nda dün oynanan son maçlarda Portekiz ve Fransa karşı karşıya geldi. EURO 2016 finalistleri olan bu 2 takım sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı ve iki takım da gruptan çıkmayı başardı. Gruptan çıkan diğer takım ise Macaristan ile 2-2 kalan Almanya oldu.