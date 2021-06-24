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Giriş Tarihi: 24.6.2021

Şampiyonlar el ele turladı

Şampiyonlar el ele turladı

Son Avrupa Şampiyonu Portekiz’de Ronaldo 2 gol atarken, son Dünya Kupası’nın sahibi Fransa da Karim Benzema ile 2 gol bulmayı başardı

EURO 2016 kupasını müzesine götüren Portekiz ile son Dünya Kupası şampiyonu Fransa'nın düellosundan kazanan çıkmadı: 2-2. Karşılaşmanın 31. dakikasında hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Cristiano Ronaldo, Portekiz'i öne geçiren vuruşu yaptı. 45+2'de ise Fransa penaltı kazandı ve Karim Benzema ağları sarsarak eşitliği yakaladı. İlk yarı bu skorla biterken 47'de yine Benzema sahneye çıktı. Real Madrid'in yıldızı, Pogba'nın orta sahadan gönderdiği müthiş pasta topu filelerle buluşturdu. 60'ta ise maçta bir penaltı daha oldu. Ronaldo bu atışı da gole çevirerek karşılaşmanın sonucunu ilan etti. Böylece iki ekip de son 16 turuna kalmayı başardı. Portekiz, Belçika ile eşleşirken Almanya da İngiltere'ye rakip oldu.

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Şampiyonlar el ele turladı
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