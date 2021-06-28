Haberler Spor Haberleri Euro 2020 Haberleri Elveda şampiyon
Giriş Tarihi: 28.6.2021

Elveda şampiyon

Elveda şampiyon

Son Avrupa şampiyonu Portekiz, Belçika’ya yenilerek EURO 2020’ye havlu attı. Thorgan Hazard’ın golüyle kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya ile oynayacak

EURO 2016 kupasını müzesine götüren, son Avrupa şampiyonu apoletli Portekiz, EURO 2020'de son 16 turunda Belçika'ya 1-0 mağlup olup elendi. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken, 42. dakikada sessizlik bozuldu. Thorgan Hazard, ceza sahası dışından gönderdiği güdümlü füzeyle kaleci Rui Patricio'yu avladı ve Belçika'yı öne geçirdi. İkinci devrede büyük heyecan yaşandı. İki ekip de hızlı ataklarla rakip kaleye giderken, son vuruşlarda etkisiz kaldı. Özellikle son dakikalarda nefesler tutuldu. 83'te Portekiz'de Guerreiro'nun şutu direkten döndü. Cristiano Ronaldo'nun çabaları da yeterli olmayınca Portekiz turnuvaya havlu attı. Galibiyet sevincini yaşayan Belçika da çeyrek finale yükseldi ve İtalya'nın rakibi oldu. Belçika-İtalya karşılaşması 2 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Münih Stadı'nda oynanacak.

EN ÇOK OKUNANLAR

Son dakika: Belçika-Portekiz maçından sonra Ronaldo’nun o hareketi taraftarları çıldırttı! "Saygısı yok..."
SON DAKİKA | İçişleri Bakanlığı'ndan 81 il valiliğine yeni genelge! Normalleşmede yeni dönemin detayları belli oldu
Son dakika: Galatasaray taraftarının Felipe Melo hasretini bitirecek transfer! Tıpkı Drogba'da olduğu gibi...
Emekliye Temmuz ayında 441 lira zam! 2021 En düşük ve en yüksek SSK - BAĞKUR emekli maaş zammı ne kadar olacak?
Son dakika haberler: Emekli Kurban Bayramı ikramiyeleri tarihi 2021 belli oldu! Emekli temmuz zammı ile beraber...
Son dakika haberi: İçişleri Bakanlığı detayları açıkladı! 1 Temmuz itibariyle nikah ve düğünlerde yeni dönem başlıyor
Son dakika: Fenerbahçe'ye teknik adam şoku! Gece yarısı gelen telefonla anlaşma iptal oldu
Kıdem tazminatında yeni rakam: O tarihte değişecek
YKS soruları ve cevapları 2021 yayınlandı: ÖSYM ile YKS (TYT - AYT - YDT) soruları ve cevap anahtarı PDF hemen görüntüle!
Son dakika: Galatasaray’a dönmesi yeniden gündemde olan Belhanda’ya şok! Transferi iptal oldu…
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
Lüksün Ötesinde Bir Yaşam
ARKADAŞINA GÖNDER
Elveda şampiyon
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA