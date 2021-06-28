Elveda şampiyon

Son Avrupa şampiyonu Portekiz, Belçika’ya yenilerek EURO 2020’ye havlu attı. Thorgan Hazard’ın golüyle kazanan Belçika, çeyrek finalde İtalya ile oynayacak
EURO 2016 kupasını müzesine götüren, son Avrupa şampiyonu apoletli Portekiz, EURO 2020'de son 16 turunda Belçika'ya 1-0 mağlup olup elendi. Karşılaşmanın ilk yarısı dengeli geçerken, 42. dakikada sessizlik bozuldu. Thorgan Hazard, ceza sahası dışından gönderdiği güdümlü füzeyle kaleci Rui Patricio'yu avladı ve Belçika'yı öne geçirdi. İkinci devrede büyük heyecan yaşandı. İki ekip de hızlı ataklarla rakip kaleye giderken, son vuruşlarda etkisiz kaldı. Özellikle son dakikalarda nefesler tutuldu. 83'te Portekiz'de Guerreiro'nun şutu direkten döndü. Cristiano Ronaldo'nun çabaları da yeterli olmayınca Portekiz turnuvaya havlu attı. Galibiyet sevincini yaşayan Belçika da çeyrek finale yükseldi ve İtalya'nın rakibi oldu. Belçika-İtalya karşılaşması 2 Temmuz Cuma günü saat 22.00'de Münih Stadı'nda oynanacak.