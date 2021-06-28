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Giriş Tarihi: 28.6.2021

Portakal’ın fişini çekti

Portakal’ın fişini çekti

De Ligt’in kırmızı karttan atılmasıyla Hollanda teslim oldu. Çekya önce Holes, ardından da Schick ile ağları sarsarak çeyrek finalde Danimarka’yla eşleşti

Dünya Kupası eleme grubunda Türkiye'nin rakibi olan Hollanda, dün EURO 2020 son 16 turunda Çekya'ya 2-0 yenilerek turnuvaya havlu attı. Portakallar ilk yarıda fırsatları harcarken soyunma odasına eşitlikle gidildi. 52'de Hollanda'dan Malen, karşı karşıya pozisyonda topu kaleciye kaptırarak net fırsatı harcadı. Atak sırası bu kez Çekya'daydı. Schick ile De Ligt'in mücadelesinde top Hollandalı oyuncunun eline çarptı. VAR'a giden hakem, De Ligt'e kırmızı kart gösterdi. Hollanda 10 kişi kalınca Çekya ataklarını sıklaştırdı. 68'de sağ kanattan gelen ortada Kalas, arka direkte topu indirdi, Holes de ön direkte kafayla tamamladı ve Çekya'yı öne geçirdi. 80'de ise Schick, Holes'in asistinde fişi çekti. Bu sonuçla Hollanda, Danimarka'nın rakibi oldu. Çeyrek final mücadelesi 3 Temmuz Cumartesi günü saat 19.00'da Bakü'de oynanacak.

BİR GÖRÜŞ-LEVENT TÜZEMEN
DE LİGT ATILINCA KADER AĞLARINI ÖRDÜ
Hollanda-Çekya maçında iki perdelik oyun sahneye kondu. De Ligt oyundan atılıncaya kadar, Çekya'ya karşı Hollanda'nın ciddi bir üstünlüğü vardı. Depay ile Dumfries'in geliştirdikleri kanat atakları Çekya kalesini bunalttı. Özellikle Dumfries, girdiği birçok gol olabilecek pozisyonu ya vuruş beceriksizliğinden ya da geç karar verdiğinden sonuçlandıramadı. Çekler, Hollanda'nın tempolu, pasa dayalı ve kanatlardan yaptığı hücumlara karşı, alan savunmasıyla bir duvar örmeye çalıştı. Ancak Hollanda'nın kader ağlarını 53'te örmeye başladı. De Ligt, atılıp Hollanda'yı eksik bırakınca oyun üstünlüğü Çekler'e geçti. Fizik gücü üstün Çekler'e karşı Hollanda, etkisini kaybetti. Tek maçlarda risk almamak, gol yesen bile sahada eksilmeden kalmak çok önemlidir. 68. dakikada Holes'in arka direkte attığı kafa golü Hollanda'yı yıktı. 80'de de Schick'in golü artık fişi çekti.

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Portakal’ın fişini çekti
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