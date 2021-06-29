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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Dünyanın gözü bu maçta: İngiltere - Almanya

Dünyanın gözü bu maçta: İngiltere - Almanya

EURO 2020’de erken final olarak görülen mücadelede futbolun iki devi İngiltere ile Almanya çeyrek finale adını yazdırabilmek için kozlarını paylaşacak

Devler Wembley'de KARŞI KARŞIYA
EURO 2020 son 16 turunda en dikkat çeken eşleşme olarak gösterilen İngiltere-Almanya maçı için nefesler tutuldu. Futbolun iki devi bugün Wembley'de TSİ 19.00'da karşı karşıya gelecek. TRT 1'den naklen yayınlanacak olan mücadelede Hollandalı hakem Danny Makkelie düdük çalacak. Turnuvada erken final olarak görülen karşılaşmanın büyük çekişmeye sahne olması bekleniyor. 1966 Dünya Kupası Finali'nden beri Almanya'ya karşı eleme maçlarında başarılı olamayan İngiltere, 1990 Dünya Kupası, 1996 Avrupa Şampiyonası ve 2010 Dünya Kupası'nda Almanya'ya elenmişti.

Kahin Fil Yashoda 'ALMANYA' dedi
HAMBURG'DAKİ Hagenbeck Hayvanat Bahçesi'nde yaşayan Yashoda adlı 'Kahin' fil, bugün oynanacak maçta Almanya'nın İngiltere'yi yeneceği tahmininde bulundu. 42 yaşındaki Yashoda daha önce Almanya'nın grupta Fransa'ya yenileceğini, Portekiz'i mağlup edip Macaristan ile berabere kalacağını bilmişti. İki ülkenin bayrağı arasında seçim yaptırılan Yashoda, önündeki sepetten Almanya bayrağını çekti.

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Dünyanın gözü bu maçta: İngiltere - Almanya
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