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Giriş Tarihi: 29.6.2021

İsviçre’den büyük sürpriz

İsviçre’den büyük sürpriz

Kırmızı-beyazlılar, normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten düelloda son Dünya Kupası şampiyonu Fransa’yı penaltı atışlarıyla devirmeyi başardı

Son Dünya Kupası şampiyonu Fransa, normal süresi ve uzatmaları 3-3 biten maçta İsviçre'ye penaltı atışlarında 5-4 mağlup olarak EURO 2020'ye çeyrek finale veda etti. Türkiye'nin de olduğu A Grubu'ndan çıkan İsviçre, 15'te Seferovic'in kafa golüyle öne geçti. 57'de Mbappe'nin gönderdiği pasta topu önüne alan Benzema, yaptığı vuruşla skoru eşitledi. 59'da Griezmann'ın ortasında kaleciden sekip havalanan topu Benzema kafayla ağlara yolladı. 75'te Pogba, ceza sahası dışından gönderdiği müthiş füzeyle farkı 2'ye çıkardı. 81'de Seferovic kafa golüyle İsviçre'yi umutlandırırken 90'da Gavranovic beraberliği yakaladı. 90+4'te Coman'ın şutu üst direğe takılınca maç uzatmaya gitti. Bu bölümde gol sesi çıkmayınca penaltı atışlarına geçildi. İsviçre 5 penaltıyı da gole çevirirken, Fransa'nın 5. atışını Mbappe kaçırdı ve Horozlar'ın macerası sona erdi.

BİR GÖRÜŞ
GÜRCAN BİLGİÇ
Vazgeçmemek nasıl olur gösterdiler
VAR'dan gelen penaltı kararı ile birlikte İsviçre, turnuvanın kaderini değiştirme şansını yakaladı. 1-0 üstündüler, 55'te Lloris'in ellerinde eridiler. Penaltı kaçtı, Benzema kaçırmadı ve maçın rüzgârı Fransa'nın eline geçti. Sonra İsviçre'nin "Arnavutları" sözü aldı, Seferovic ve Gavranovic 3-3'e getirdiler maçı. "Fazla gurur, karın ağrısı yapar" dediler ve güçlü rakiplerine "vazgeçmemek" nasıl olur gösterdiler. Maç penaltılara gitti. Fransa'nın yıldızları, pahalı oyuncuları, öve öve bitiremediklerimiz bir türlü çözemiyorlardı problemleri. Çünkü karşılarında sürekli sorun çıkartan bir takım vardı. Bu kez Sommer kurtardı penaltıyı, çeyrek finale taşıdı ülkesini. "Takım" kelimesi önemli. Kantonlara bölünmüş, üç-dört dilin konuşulduğu bir ülkenin futbolcuları, giydikleri formanın üstündeki bayrağın altında tek yumruk haline geldiler. Biz İtalya'dan üç yedik, travma geçirdik. Onlar üç yediler, toparlanıp bizi yendiler...

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İsviçre’den büyük sürpriz
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