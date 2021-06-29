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Giriş Tarihi: 29.6.2021

Üç kritik eşleşme

Üç kritik eşleşme
Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçın kaderini belirleyecek eşleşmeler de şöyle gösteriliyor:

Harry Kane - Antonio Rüdiger
İNGİLTERE kaptanı Harry Kane bu turnuvada henüz gol atamadı. Almanya'nın defanstaki kozu Rüdiger ise turnuvada takımının en dikkat çekici isimlerinden olmasına rağmen Macaristan maçında Adam Szalai'nin kafa golünde yaptığı hata ile dikkat çekti. İki futbolcunun kulüpler düzeyinde bundan önce karşılaştığı 6 maçta Kane, sadece 1 gol atabildi. Üstelik Kane grupta oynanan üç karşılaşmada da tek isabetli şuta sahip ancak İngiliz oyuncunun kendini göstermesi için bu mücadele bir fırsat olabilir.

John Stones - Kai Havertz
ALMANYA'NIN genç yıldızı Havertz, Şampiyonlar Ligi finalinde attığı golle Stones'un takımı Manchester City karşısında Chelsea'yi zafere taşımıştı. Haverts grupta da Portekiz ve Macaristan karşısında kritik goller buldu. City formasıyla Havertz'in yeteneklerini öğrenen Stones ise genelde çok başarılı bir sezonu geride bıraksa da onun bu performansı yazarlar tarafından İngiltere'de yılın futbolcusu seçilen partneri Ruben Dias'a bağlandı. Ancak Stones grupta üç maçta da gol yemeyen İngiltere Milli Takımı'nda kendi ayaklarının üstünde durabileceğini de gösterdi.

Jordan Pickford - Manuel Neuer
TURNUVA öncesi kalecisine şüpheyle bakılan takım İngiltere idi. Ancak grup maçları sonunda 3 karşılaşmada 5 gol yiyen Neuer eski formunda olmadığını gösterdi. Tam 5 kez dünyanın en iyi kalecisi seçilen Neuer son yıllarda milli takım formasıyla acı deneyimler de yaşadı. 2018 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye elenmeleri, İspanya'dan yediği 6 gol ve son Makedonya yenilgisi… Pickford ise son Dünya Kupası'nda elde edilen yarı final başarısının kilit isimlerindendi. Ancak Everton ile kulüp kariyerinde çok başarılı maçlar çıkarmasa da Southgate'in ona inancı milli takımın da kazancı oldu.

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