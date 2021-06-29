Üç kritik eşleşme

Dünyanın sonucunu merakla beklediği maçın kaderini belirleyecek eşleşmeler de şöyle gösteriliyor:
Harry Kane - Antonio Rüdiger
İNGİLTERE kaptanı Harry Kane bu turnuvada henüz gol atamadı. Almanya'nın defanstaki kozu Rüdiger ise turnuvada takımının en dikkat çekici isimlerinden olmasına rağmen Macaristan maçında Adam Szalai'nin kafa golünde yaptığı hata ile dikkat çekti. İki futbolcunun kulüpler düzeyinde bundan önce karşılaştığı 6 maçta Kane,sadece 1 gol atabildi. Üstelik Kane grupta oynanan üç karşılaşmada da tek isabetli şuta sahip ancak İngiliz oyuncunun kendini göstermesi için bu mücadele bir fırsat olabilir.
John Stones - Kai Havertz
ALMANYA'NINgenç yıldızıHavertz,Şampiyonlar Ligifinalinde attığıgolle Stones'untakımı ManchesterCity karşısındaChelsea'yi zaferetaşımıştı. Havertsgrupta da Portekizve Macaristan karşısında kritik gollerbuldu. City formasıyla Havertz'inyeteneklerini öğrenen Stones isegenelde çok başarılıbir sezonu geridebıraksa da onunbu performansıyazarlar tarafındanİngiltere'deyılın futbolcususeçilen partneriRuben Dias'abağlandı. AncakStones grupta üçmaçta da gol yemeyen İngiltere MilliTakımı'nda kendi ayaklarının üstündedurabileceğini de gösterdi.
Jordan Pickford - Manuel Neuer
TURNUVA öncesi kalecisine şüpheyle bakılan takım İngiltere idi. Ancak grup maçları sonunda 3 karşılaşmada 5 gol yiyen Neuer eski formunda olmadığını gösterdi. Tam 5 kez dünyanın en iyi kalecisi seçilen Neuer son yıllarda milli takım formasıyla acı deneyimler de yaşadı. 2018 Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye elenmeleri, İspanya'dan yediği 6 gol ve son Makedonya yenilgisi… Pickfordise son DünyaKupası'nda eldeedilen yarı finalbaşarısının kilitisimlerindendi. Ancak Everton ile kulüp kariyerinde çok başarılı maçlar çıkarmasa da Southgate'in ona inancı milli takımın da kazancı oldu.